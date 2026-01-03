Hidroituango recibió millonaria multa por incurrir en presuntos daños ambientales: EPM anunció acciones legales

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le impuso al proyecto hidroeléctrico Hidroituango una sanción de más de 753 millones de pesos por presuntos daños ambientales asociados a su operacion. La central, ubicada en el municipio de Ituango, Antioquia, es señalada por la entidad de haber incurrido, presuntamente en la captación de volúmenes de agua mayores a los permitidos, el exceso de contaminantes atmosféricos y otros incumplimientos.

Lea también: El expresidente Ernesto Samper hizo un balance del gobierno de Gustavo Petro y defendió varias de sus políticas

Según Empresas Públicas de Medellín (EPM), compañía a la que se le impuso la multa en su calidad de integrante de la Sociedad Hidroituango, la decisión quedó consignada en una resolución del 17 de diciembre de 2025 pero la ANLA les notifició la medida el pasado 30 de diciembre.

EPM apelará la medida

La multa, cuyo valor exacto es de $ 753.143.434 millones fue rechazada por EPM, que informó que llevará a cabo acciones legales para revertir la decisión que proviene de un seguimiento realizado al proyecto desde el 2018.

El auto emitido el 20 de marzo de ese año señalaba a EPM de captar “agua en caudales superiores a los concesionados; no reconformar y recuperar el cauce del río San Andrésy de su zona de inundación; haber sobrepasado los niveles máximos permisibles de PST(material particulado) y contaminantes atmosféricos en la planta de asfalto ubicada en la zona industrial “El Valle”; e incumplir medidas de manejo contempladas en el Plan de Manejo y Disposición de Materiales y Zonas de Botadero”.

Cabe resaltar que, en la misma resolución que impone la millonaria multa, la ANLA exonera a la empresa de otros seis cargos.

Le puede interesar: Corrida de toros en Barbosa, Santander, terminó en riñas y agresiones tras protestas de animalistas: el alcalde estuvo involucrado