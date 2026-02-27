“EE. UU. está haciendo lo que debería hacer Colombia”: Fico celebró la sentencia contra norteamericano condenado por explotación sexual de menores en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó sobre las recientes condenas en Estados Unidos contra ciudadanos de ese país que cometieron delitos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la capital antioqueña. El mandatario resaltó la articulación entre autoridades colombianas y agencias federales estadounidenses para lograr judicializaciones bajo la figura de delitos extraterritoriales.

“Tenemos un gran aliado en la lucha en contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que es el gobierno de los Estados Unidos”, afirmó el alcalde.

Gutiérrez señaló que varias de las condenas recientes se han producido en cortes estadounidenses gracias al trabajo conjunto con la Policía, la Fiscalía General de la Nación y agencias como HSI, Homeland Security y el FBI.

“Es increíble que Estados Unidos esté haciendo lo que debería hacer Colombia que es castigar a los violadores de niños y niñas en nuestro país. Las condenas se están dando es en Estados Unidos, pero gracias al trabajo que tenemos articulado con policía, con fiscalía y el trabajo que tenemos con agencias del gobierno de los Estados Unidos como HSI, Homeland Security y FBI”, dijo.

Entre los casos mencionados, el alcalde indicó que Steban Correa fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. También informó que Manuel Posai Cadena recibió cadena perpetua por delitos cometidos en Medellín. Mohamed fue condenado a 21 años de cárcel, mientras que Michael James recibió una sentencia de 18 años.

Además, anunció que en Miami comenzó el proceso judicial contra Ramón Arellano y que en los próximos días se conocería la condena correspondiente.

El mandatario fue enfático en que la administración no considera suficiente una reducción porcentual del delito.

“El mensaje nuestro es muy claro, no vamos a parar hasta erradicar la peor práctica, el peor delito de todos que es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Ese es el peor delito de todo”, dijo.

Y agregó: “A mí no me sirve que nos digan que hay una reducción del 20, del 30, del 40 y del 50. A mí lo único que me sirve, a los niños, niñas de Medellín le sirve es desterrar este delito, acabarlo por de una vez por todas”.

Gutiérrez explicó que una de las herramientas clave ha sido la aplicación de los delitos extraterritoriales en Estados Unidos, que permiten juzgar a sus ciudadanos por crímenes cometidos fuera de su territorio.

“No importa dónde un ciudadano estadounidense cometa un delito como el de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, no importa en qué país del mundo lo cometa, puede ser juzgado en su país de origen”, señaló.

El alcalde también destacó el uso de la plataforma Angel Watch, que permite identificar a personas con antecedentes por delitos sexuales antes de su ingreso al país. Según informó, Migración Colombia utiliza esta herramienta en el aeropuerto José María Córdova.

“Ayer fueron inadmitidas otras tres personas, tres ciudadanos estadounidenses que pretendían entrar a Medellín y que se veía que tenían conductas que podían poner en riesgo a niños, niñas y a nuestras mujeres. Desde la puerta del avión se les dice, ‘Go home’. Se devuelven inmediatamente”, afirmó.

Finalmente, reiteró que continuarán las capturas tanto en Colombia como en Estados Unidos. “Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo esa tarea”, concluyó.