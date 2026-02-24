Cacería a turistas extranjeros en Medellín: Capturan a banda que robaba relojes de lujo por más de 500 millones de pesos

Tres jóvenes fueron enviados a la cárcel señalados de integrar una estructura delincuencial dedicada al hurto violento de extranjeros en zonas turísticas de Medellín. Según la investigación de la Policía Nacional de Colombia, la banda habría obtenido ganancias superiores a los 500 millones de pesos tras despojar a sus víctimas de relojes de alta gama, joyas y dinero en moneda extranjera.

Las capturas se realizaron en la mañana de este lunes, 23 de febrero, en el sector de El Hueco, en Villa Hermosa, durante tres diligencias de allanamiento y registro.

Cae banda dedicada a robar a extranjeros en Medellín

Los detenidos fueron identificados como Juan Camilo González Soto, Julián Andrés Ríos Castaño y Henry Mora Guzmán, de entre 22 y 25 años, quienes estarían vinculados a al menos cinco hurtos violentos contra ciudadanos extranjeros.

Las autoridades establecieron que los capturados seleccionaban a sus víctimas aprovechando su vulnerabilidad y desconocimiento de las dinámicas criminales de la ciudad. Una vez identificaban el objetivo, los abordaban e intimidaban con arma de fuego para despojarlos de relojes de lujo, cadenas de oro, celulares de alta gama, pasaportes y dinero en efectivo.

Durante los allanamientos fueron incautados cuatro relojes, tres teléfonos móviles y una motocicleta que habría sido utilizada en los robos. También fueron clave dos cascos y una prenda de vestir que coinciden con los elementos que fueron observados durante el proceso de revisión de las cámaras de seguridad durante más de siete meses de investigación.

Cinco casos que encendieron las alarmas

El Tiempo hizo un recuento de los casos. El primer hurto atribuido a la banda ocurrió el 6 de agosto de 2025 en Laureles. La víctima fue un ciudadano español que departía en una zona gastronómica cuando fue interceptado por los tres hombres, quienes le robaron un reloj Rolex, dinero en moneda extranjera y un bolso de edición limitada avaluado en cerca de 50 millones de pesos.

El 22 de agosto, en Provenza, dos ciudadanos estadounidenses fueron abordados cuando ingresaban a un hotel. Los delincuentes les hurtaron una cadena de oro avaluada en 40.000 dólares, unos 150 millones de pesos.

Al día siguiente, un grupo de turistas de distintas nacionalidades fue interceptado tras abordar un taxi desde el Pueblito Paisa hacia el centro comercial El Tesoro. Los asaltantes los intimidaron y les quitaron joyas, pasaportes y tarjetas bancarias. El hecho quedó grabado por un conductor que transitaba por la zona y el video se difundió ampliamente en redes sociales, generando indignación en la ciudad.

El 16 de septiembre, un turista filipino fue víctima del mismo modus operandi. Tras salir del aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, y llegar a su hotel en El Poblado, fue abordado por los delincuentes, quienes le robaron un reloj Cartier avaluado en 45.000 dólares, aproximadamente 170 millones de pesos.

El último caso ocurrió el 14 de enero en Provenza. Un ciudadano estadounidense, recién llegado al país, fue despojado de un reloj Cartier y una cadena de oro valorados en más de 50 millones de pesos.

Criminalidad contra extranjeros

Las autoridades reconocen que el hurto selectivo a extranjeros se ha convertido en una conducta recurrente en Medellín. La alta presencia de turistas, especialmente en sectores como El Poblado, Laureles y Provenza, ha sido aprovechada por estructuras criminales organizadas y pequeñas bandas que ven en ellos objetivos de alto valor.

En los últimos días también se conoció la existencia de una denominada “Oficina Premium”, vinculada a la tradicional estructura criminal conocida como la Oficina, dedicada al sicariato contra extranjeros de alto perfil. No obstante, las autoridades señalaron que este caso es excepcional y distinto al fenómeno más frecuente, que corresponde a hurtos selectivos.

Con el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los tres capturados por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el desafío de proteger a los visitantes en una ciudad que ha fortalecido su perfil turístico, pero que enfrenta estructuras criminales que buscan aprovecharse de esa dinámica.