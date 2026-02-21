Fico viajará a Estados Unidos para asistir a la audiencia condenatoria de uno de los extranjeros capturados por explotación sexual de menores en Medellín

La Alcaldía de Medellín confirmó que el alcalde Federico Gutiérrez viajará a Washington D. C. para asistir a la audiencia condenatoria de un ciudadano extranjero procesado por explotación sexual de menores en la capital antioqueña. La diligencia judicial hace parte de la cooperación entre autoridades colombianas y las agencias federales de Estados Unidos.

El caso corresponde a Michael Jaime Inofuentes, ciudadano estadounidense de 45 años con residencia en Virginia, señalado de participar en graves hechos de abuso contra adolescentes en Medellín.

También le puede interesar: Medellín en alerta por fiebre amarilla: Refuerza medidas con nueva jornada de vacunación

Federico Gutiérrez viajará a Estados Unidos para estar presente en la primera condena a extranjero capturado por explotación sexual en Medellín

El proceso se convirtió en una pieza clave de la articulación judicial entre ambos países, en la que han participado la Fiscalía, autoridades nacionales y agencias estadounidenses como Investigaciones de Seguridad Nacional y Homeland Security del FBI.

De acuerdo con la investigación, el acusado habría hecho parte de una red de explotación sexual transnacional. Según el expediente, contactaba a menores en condición de vulnerabilidad económica a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, ofreciéndoles pagos cercanos a 300.000 pesos y regalos como teléfonos celulares de alta gama para concretar encuentros sexuales.

Los hechos se habrían registrado en apartamentos alquilados y hoteles de sectores como El Poblado y Laureles. Estos elementos fueron recopilados por las autoridades tras su captura.

Según El Tiempo, la administración distrital confirmó que la asistencia del alcalde busca respaldar el proceso judicial y enviar un mensaje de cero tolerancia frente a estos delitos. La sentencia será anunciada la próxima semana y marcará el cierre de esta etapa del proceso penal.

El Distrito reiteró que continuará el trabajo conjunto con autoridades nacionales e internacionales para perseguir y judicializar a quienes utilicen el turismo como fachada para cometer delitos contra niñas, niños y adolescentes en la ciudad.

Detalles del caso de Michael Jaime Inofuentes

El caso de Michael Jaime Inofuentes se convirtió en un referente para Medellín en la lucha contra la explotación sexual de menores por parte de extranjeros. El ciudadano estadounidense de 45 años fue declarado culpable por un jurado federal del Distrito Este de Virginia por trata sexual de una menor y conducta sexual ilícita en el extranjero, tras comprobarse que viajó en varia oportunidades a la ciudad para cometer los delitos.

La investigación comenzó el 1 de noviembre de 2024, cuando agentes de aduanas y de Homeland Security Investigations lo inspeccionaron en el aeropuerto de Miami después de detectar transferencias de dinero sospechosas hacia Colombia. En sus dispositivos electrónicos hallaron conversaciones con una adolescente de 15 años en las que negociaba encuentros sexuales pagos en un hotel de Medellín, aun sabiendo que era menor de edad.

Las autoridades estadounidenses recopilaron registros de viajes, giros de dinero y mensajes que evidenciaban acuerdos económicos por relaciones sexuales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el procesado enfrenta una pena mínima de 10 años de prisión que podría llegar a cadena perpetua, un resultado que para las autoridades locales representa un precedente clave para desestimular la llegada de depredadores sexuales a la ciudad y reforzar la protección de niñas