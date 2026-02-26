“Impresionante lo que me acabo de dar cuenta”: Mexicano sorprendido por ver a Fico corriendo en la ciclovía

Juan Álvaro Iorio, cantante mexicano, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. (Foto: Captura de video TikTok @iomxreal - 25 de febrero de 2026 / Captura de pantalla Instagram @ficogutierrez)

El cantante mexicano Juan Álvaro Iorio, más conocido en sus redes sociales como iomxreal, compartió un video tras recorrer las calles de Medellín, donde expresó su sorpresa por el ambiente que encontró en la ciudad y la tranquilidad con la que, según dijo, pudo ver hacer ejercicio al aire libre al alcalde Federico Gutiérrez.

Aunque se refirió de manera informal al mandatario local, su comentario estuvo enfocado en resaltar la cercanía y normalidad con la que observó la escena.

Mexicano se sorprende al ver al alcalde de Medellín hacer ejercicio en las calles de la ciudad

En un video publicado desde la capital antioqueña, el artista aseguró: “Oigan, impresionante Colombia lo que me acabo de dar cuenta. Hasta el alcalde de Medellín, se llama Fico, lo vi corriendo por ahí en chinga”.

Iorio añadió que le resultó motivante ver a las personas ejercitándose con tranquilidad en la ciclovía, que se realiza los domingos, en donde se cierran vías principales para que las personas se ejerciten.

“Hey, neta que esas cosas son bien motivantes, ¿no? Que uno pueda andar tranquilo en paz corriendo haciendo ejercicio y que todo el mundo respete y todo el mundo te eche la buena onda, güey. Que estoy, estoy fascinado. Estoy encantado. Chido”, agregó el cantante, quien aseguró sentirse sorprendido positivamente por la experiencia vivida en Medellín.

Federico Gutiérrez ha sido ampliamente señalado por su afición al deporte y su práctica constante de actividades físicas durante su carrera pública.

Gutiérrez, fue alcalde de Medellín durante los periodos 2016–2019 y retomó el cargo en 2024, es conocido por su hábito de correr y participar en pruebas de resistencia, actividad que ha compartido públicamente en sus redes sociales.

El mandatario ha participado en medias maratones, destacando su entrenamiento para competencias de atletismo en calle y pruebas de larga distancia.

Sus publicaciones muestran que el ejercicio físico forma parte de su rutina, tanto como práctica personal de salud como componente de su imagen pública, e incluye referencias a su participación en eventos deportivos y a compartir experiencias de entrenamiento con sus seguidores.

Además de correr, Gutiérrez ha mostrado interés en otras disciplinas como el ciclismo y ha sido visto participando en triatlones y actividades de este tipo, lo que forma parte de un estilo de vida activo que él mismo ha promovido tanto en redes como en eventos públicos.

La presencia de estas actividades en su agenda contribuye a reforzar su perfil deportivo en paralelo a su carrera política.