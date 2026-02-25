Tramo 1 del Túnel del Toyo listo: Gobernador celebró que ‘La vaca’ funcionó y dejaron el techo pintado de recuerdo

Tramo terminado del Túnel del Toyo en Antioquia. (Foto: Cortesía / Captura de video X Andrés Julián Rendón 24 de febrero de 2026)

Terminan túnel del Toyo con recursos de la Vaca de los antioqueños

La Gobernación de Antioquia acompañó este martes, 24 de febrero, una visita técnica del Instituto Nacional de Vías al Tramo 1 de la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía, proyecto que incluye el Túnel del Toyo. Durante el recorrido se verificó que este primer tramo está terminado en un 100 % y listo para avanzar a la fase de instalación de equipos electromecánicos.

Por su parte el gobernador de Antioquia celebró que ‘La Vaca’ sí funcionó y que gracias a esos recursos se pudo terminar la Galería de Rescate del Túnel del Toyo.

La comisión estuvo integrada por funcionarios del INVIAS, el contratista encargado de los equipos electromecánicos y las interventorías del tramo y de la tecnología que será instalada. El recorrido permitió constatar la finalización total de las obras ejecutadas por la Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín.

Túnel del Toyo: Tramo 1 completamente terminado

De acuerdo con la Gobernación, el Tramo 1 incluye el Túnel del Toyo, de 9,7 kilómetros, el Centro de Control de Operaciones, las galerías de conexión y el túnel de rescate. Según lo informado durante la visita, el sistema de drenaje del túnel evoluciona de manera adecuada.

“Todo el trabajo realizado por los contratistas está funcionando de manera adecuada, también se pudo visitar el límite del Tramo 2, donde se está construyendo el Túnel 10. Fue un día muy positivo para mostrar que las obras se terminaron y el esfuerzo ha dado su fruto”, dijo José Fernando Flórez Duque, gerente del proyecto.

El pasado fin de semana, el gobernador Andrés Julián Rendón también recorrió el Tramo 1 y confirmó que se encuentra completamente finalizado.

Próximo paso: instalación de tecnología

Con la infraestructura civil culminada, el INVIAS podrá iniciar la instalación de los equipos electromecánicos, entre ellos ventiladores, sistema contra incendios, cámaras de monitoreo y señalización.

De acuerdo con la Gobernación, el 75 % de estos equipos puede comenzar a instalarse desde ya en el tramo que va desde Cañasgordas hasta Giraldo. El 25 % restante se ubicará en el Tramo 2, que conecta Giraldo con Santa Fe de Antioquia y que actualmente continúa en ejecución bajo la responsabilidad de Antioquia y el Distrito de Medellín. La instalación se realizará de manera progresiva a medida que avance la obra en ese sector.

La culminación del Tramo 1 representa un hito clave para la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía, considerada estratégica para mejorar la conectividad entre el centro del país y el Urabá antioqueño.

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó un mensaje a través de sus redes sociales para anunciar que ‘La Vaca’ funcionó.

“Antioqueños: con los recursos de La Vaca terminamos la construcción de la Galería de Rescate del Túnel del Toyo, en la Nueva Vía al Mar. Gratitud con todos los aportantes que, de manera cívica y solidaria, lo hicieron posible para el progreso de Antioquia y Colombia. Ahí están invertidos sus recursos queridos paisanos”, escribió a través de su cuenta de X.