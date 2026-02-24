Medellín abre convocatoria para grabar proyectos musicales en estudios musicales públicos

Abrieron las inscripciones para que músicos, productores y creadores sonoros de Medellín accedan a los Estudios Públicos de Grabación de la Administración Distrital, una estrategia que busca impulsar el talento local y fortalecer los procesos artísticos en las comunas y corregimientos.

La convocatoria está abierta hasta el 3 de marzo y es dirigida a artistas de todas las edades, géneros musicales y trayectorias.

Medellín apuesta por el talento joven con estudios equipados y acompañamiento profesional

Desde quienes están dando sus primeros pasos hasta quienes ya tienen un proyecto en marcha podrán postularse para recibir acompañamiento técnico y acceso a infraestructura profesional. Los cupos se asignarán hasta completar la disponibilidad en cada uno de los siete estudios distribuidos en diferentes zonas de la ciudad.

Los Estudios Públicos de Grabación hacen parte de Medellín Music Lab, una apuesta institucional para democratizar el acceso a la producción sonora y musical. Estos espacios fueron creados para que la comunidad pueda aprender, experimentar y crear con herramientas que normalmente solo están disponibles en estudios privados.

Cada estudio cuenta con equipos técnicos para grabación, mezcla y producción musical, lo que permite desarrollar canciones, maquetas y proyectos sonoros con estándares profesionales. La estrategia busca que el talento que nace en los barrios tenga condiciones reales para crecer y proyectarse.

Además del componente técnico, los participantes reciben acompañamiento personalizado. Un productor realiza un diagnóstico inicial del proyecto y orienta el proceso creativo y de producción, con el objetivo de fortalecer la propuesta artística y aportar herramientas para avanzar dentro de la industria musical.

Más que grabar una canción

La iniciativa no se limita a ofrecer un espacio físico para grabar. La Alcaldía ha planteado estos estudios como lugares de formación y desarrollo creativo, donde los artistas pueden mejorar sus conocimientos en producción, explorar nuevas sonoridades y profesionalizar sus procesos.

Uno de los espacios destacados es el estudio público de Guayabal, que cuenta con un set acondicionado para producciones audiovisuales con cámaras e iluminación profesional. Esto permite que los artistas complementen su trabajo musical con contenidos visuales, ampliando su proyección en plataformas digitales y redes sociales.

Los estudios, anteriormente conocidos como Laboratorios de Producción Sonora, han evolucionado dentro de la estrategia Medellín Music Lab, que busca fortalecer el ecosistema musical de la ciudad y ampliar la cobertura de estos espacios en los territorios.

¿Cómo participar en los estudios de grabación de Medellín?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de marzo o hasta completar los cupos disponibles. Los interesados pueden enviar su solicitud al correo estudiosdegrabacion@redcasascultura.com o diligenciar el formulario habilitado por la Administración Distrital.

Una vez realizada la inscripción, un productor se comunicará con el participante para programar una cita y realizar el diagnóstico del proyecto. A partir de allí, se definirá el proceso de acompañamiento y las sesiones de trabajo en el estudio.

La información completa sobre los Estudios Públicos de Grabación y la convocatoria está disponible en la página de la Alcaldía y en la cuenta de Instagram @cultura.med.

Con esta estrategia, Medellín busca que las ideas que nacen en una habitación, en un barrio o en un corregimiento puedan convertirse en producciones con calidad profesional, demostrando que el talento local tiene escenario cuando cuenta con oportunidades reales.