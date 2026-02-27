Fico le gana batalla a Quintero y no tendrá que retractarse por decir “los que se robaron a Medellín”

Fico le gana batalla a Daniel Quintero que pretendía prohibirle el uso de varias frases con las que se le relaciona

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ganó en los estrados una acción de tutela interpuesta por el exalcalde Daniel Quintero Calle, quien buscaba que se retractara y eliminara varios mensajes publicados en la red social X relacionados con los procesos judiciales que avanzan en su contra.

La controversia se originó el 22 de enero de 2026, cuando Gutiérrez replicó un trino de un periodista en el que se informaba sobre un calendario de audiencias por presuntos casos de corrupción ocurridos durante la administración anterior. Al compartirlo, el mandatario escribió: “Que se haga justicia con los que se robaron a Medellín”.

Fico no tendrá que rectificar como pretendía Daniel Quintero Calle

Según El Colombiano, Quintero consideró que esa expresión vulneraba su presunción de inocencia, su derecho al debido proceso, su buen nombre y constituía una presión indebida sobre la justicia. Ese mismo día solicitó una rectificación, que fue negada por Gutiérrez. Posteriormente interpuso acción de tutela, pidiendo eliminar la publicación y prohibir que el alcalde volviera a emitir expresiones similares.

En el recurso también anexó otros trinos del actual mandatario en los que se leía: “Ya son 55 los imputados por la Fiscalía, incluyendo el jefe de la banda”, “Crearon una estructura criminal para robarse a Medellín y efectivamente lo hicieron”, “Los que se robaron a Medellín deben ir a la cárcel por corruptos”, “Deben caer todos. Hasta llegar a la cabeza de la estructura criminal” y “Que Colombia entera lo sepa. Se robaron a Medellín. Saquearon a Medellín”.

La tutela fue admitida, es decir, que el juez aceptó estudiarla el 11 de febrero de 2026. En su defensa, Gutiérrez sostuvo que se limitó a reproducir una publicación con información pública y de interés general, y que sus manifestaciones no implicaban una atribución directa de responsabilidad penal. También señaló que no ejerce funciones jurisdiccionales y que restringir su pronunciamiento sentaría un precedente grave frente al derecho a la libertad de expresión.

Tras analizar los argumentos, el juzgado declaró improcedente la acción. En la decisión se lee: “Declarar improcedente por falta del requisito de subsidiariedad el amparo de los derechos fundamentales, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la independencia judicial, a la honra, al buen nombre, a la seguridad personal y a la dignidad humana, en la acción de tutela promovida por el señor Daniel Quintero en contra del señor Federico Andrés Gutiérrez”.

El despacho también consideró que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez constitucional y que el exalcalde dispone de otros mecanismos judiciales para la defensa de sus derechos.

Fico se pronunció a través de sus redes diciendo: “Y me reafirmo. Todo tiene soporte judicial. Van 55 imputados por la Fiscalía, incluyendo al jefe de la banda. Si esto no es una estructura criminal, entonces que lo es? Se robaron a Medellín. Que Colombia 🇨🇴 entera lo sepa".