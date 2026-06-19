Diana Ángel dejó claro su apoyo a Cepeda con un gesto impensado hacia su ex, Culotauro

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

Diana Ángel volvió a dejar claro que su apoyo a Iván Cepeda va más allá de una simple publicación de campaña. La actriz, que ha estado activa en redes sociales respaldando al candidato del Pacto Histórico, reaccionó luego de que a su expareja, el comediante Culotauro, le bajaran un video en el que aparecía una entrevista con Cepeda.

La situación no pasó desapercibida porque, en medio del ambiente electoral previo a la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio, el contenido digital se volvió uno de los campos de batalla más movidos entre las campañas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. La entrevista hacía parte del pódcast ‘Por la ventana’, realizado por Camilo Sánchez, Emir Quintero y Camilo Díaz, este último conocido popularmente como Culotauro. El video fue eliminado de YouTube y el presidente Gustavo Petro calificó el hecho como un posible acto de censura, mientras los creadores hablaron de un posible hackeo.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> El insólito comentario de Carlos Carrillo sobre Petro “nunca dejó de pensar como comandante guerrillero”

Diana Ángel se la jugó hasta con repost a Culotauro

Lo que terminó generando conversación fue la reacción de Diana Ángel, quien, según lo compartido en sus redes, decidió repostear contenido relacionado con Culotauro por cuenta de esta polémica. Y claro, para quienes han seguido de cerca el pasado entre ambos, el gesto no fue menor.

“Como me la estaré jugando por la vida, que hasta le voy a dar repost a Culotauro!.. eso ya es mucho decir!..”, expresó la actriz.

Con esa frase, Diana dejó ver que su respaldo a la campaña de Cepeda está por encima de cualquier incomodidad personal o pasada. En pocas palabras, la actriz sacó el comodín de “esto es más grande que nosotros” y terminó convirtiendo un repost en toda una declaración política.

¿Por qué bajaron el video de ‘Por la ventana’ con Iván Cepeda?

El video eliminado correspondía a una entrevista con Iván Cepeda en el pódcast ‘Por la ventana’, espacio que venía sumándose a la estrategia digital del candidato para llegar a públicos más jóvenes y usuarios de redes sociales. Petro denunció la eliminación como censura y sugirió que podría estar relacionada con denuncias masivas impulsadas por sectores de ultraderecha, aunque los creadores del contenido señalaron que la situación podría deberse a un hackeo.

El propio Cepeda también denunció el hecho como parte de una campaña sistemática de ataques digitales contra su proyecto político, en una recta final electoral marcada por acusaciones cruzadas y una fuerte disputa por el alcance en redes.

Colombia. La segunda vuelta presidencial en Colombia enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en una contienda con margen mínimo. (AP/Especial)

Abelardo de la Espriella ha tomado ventaja en la batalla digital con videos virales, uso de influenciadores, inteligencia artificial y símbolos patrióticos, mientras la campaña de Cepeda ha intentado reaccionar con mayor presencia en redes y acercamientos a comunidades digitales.

Por eso, la reacción de Diana Ángel terminó metiéndose en una conversación mucho más grande que una pelea de exparejas o un simple repost. La actriz, que ya ha mostrado su respaldo a Cepeda, terminó amplificando la denuncia por la eliminación del contenido y, de paso, dejó una frase muy a su estilo: hasta Culotauro recibió repost cuando la causa, para ella, lo ameritaba.

No se lo puede perder 📲 🟢 >>> A Cepeda le pegaron ‘guadañazo’ y no lo bajan de “oportunista” por celebrar gol de la Selección Colombia

Al final, esta campaña está dejando claro que en Colombia ya no solo se compite en tarimas, debates y plazas públicas. También se pelea voto a voto en podcasts, lives, historias de Instagram, reposts incómodos y videos que, cuando desaparecen, hacen incluso más ruido.