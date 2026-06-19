El insólito comentario de Carlos Carrillo sobre Petro “nunca dejó de pensar como comandante guerrillero”

Carlos Carrillo, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), lanzó una contundente radiografía sobre el comportamiento político del presidente Gustavo Petro. Durante una entrevista con el periodista Julián F. Martínez, el exfuncionario aseguró que el mandatario administra el país bajo la misma lógica que utilizó en su etapa de insurgencia.

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La declaración expone visiones críticas desde sectores cercanos al progresismo, justo cuando Carrillo, renunció a la entidad luego de afrontar una sanción provisional de la Procuraduría General de la Nación por presunta participación en política.

La sombra del M-19 en la Casa de Nariño

Carrillo, quien fue designado originalmente para depurar los escándalos de corrupción en la UNGRD, no limitó palabras al analizar la psiquis política del actual jefe de Estado, siendo estos muy cercanos. “Petro no solamente fue guerrillero, sino que nunca dejó de pensar como un comandante de la guerrilla”, sentenció durante la transmisión con una especie de orgullo.

Según el análisis de este, esta postura no es un accidente de su llegada al poder ejecutivo, sino un rasgo constante en su trayectoria pública. El exconcejal detalló que Petro ha mantenido esta figura inalterable a lo largo de su paso por diversos cargos políticos. “Ya Petro es una persona que ni en la Alcaldía, ni en el Senado, ni en la presidencia dejó de pensar como un comandante del M-19. Él piensa y actúa como un comandante del M-19 siendo presidente de Colombia”, reiteró de manera tajante.

El costo del “romanticismo” insurgente

Durante la entrevistas, también se debatió cómo la figura de la antigua insurgencia determina el discurso del actual Gobierno frente al país. En este punto, fue el periodista quien introdujo una lectura crítica sobre la postura presidencial. El comunicador señaló que el mandatario le imprime un tono de “romanticismo” a su pasado armado, asumiendo un alto costo político ante una sociedad que rechaza históricamente el accionar de agrupaciones ilegales. Martínez advirtió que esta narrativa oficial a menudo omite los hechos cometidos por el grupo subversivo en su momento.

Frente a este planteamiento del entrevistador, Carrillo agregó que el jefe de Estado defiende públicamente una visión heroica sobre el origen de su antiguo movimiento. “Él dice que el M-19 no era una guerrilla, sino que era el ejército de Bolívar”, apuntó el exdirector suspendido de la UNGRD. Sin embargo, Carrillo aclaró que, más allá de la polarización sobre este relato histórico, los colombianos acudieron a las urnas y eligieron al actual mandatario conociendo perfectamente quién era y cuáles eran sus antecedentes.

¿Una mordaza en pleno pulso electoral?

Las contundentes frases de Carrillo sobre el jefe de Estado se dan en un escenario jurídico adverso para él. El exfuncionario fue apartado de su cargo institucional a escasas dos semanas de un escenario electoral crucial en el país, una medida que calificó como un especie de “fusilamiento” por parte del ente de control.

Para Carrillo, su salida exprés de la entidad tuvo como objetivo silenciar sus hallazgos frente al manejo de los recursos públicos.

“Lo que querían hacer era mantenerme amordazado en el sentido de poder mostrar los resultados de la entidad (...) Todo el mundo sabe que la UNGRD es el mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro, no necesariamente porque haya sido el mayor escándalo de corrupción en la historia (...) Creo que durante el mismo gobierno Petro debe haber entidades donde se hayan presentado robos mayores, porque la corrupción es el sistema en Colombia, lamentablemente, y este gobierno no fue la excepción. Sin embargo, la decisión del presidente Gustavo Petro fue ponerme a mí al frente para luchar contra ella”, mencionó, después de asegurar que durante sus dos años de gestión actuó como una figura incorruptible dentro del mayor escándalo que ha salpicado al actual Gobierno.