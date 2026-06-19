Petro se pronunció tras censura al pódcast ‘Por la ventana’: “Ofrecen dinero por redes para denunciar masivamente”

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En las últimas horas los comediantes del pódcast ‘Por la Ventana’ advirtieron que fueron objeto de una acción de censura después de que borraron un video en el cual entrevistaban al candidato presidencial Iván Cepeda. Sin embargo, en sus redes sociales Camilo Sánchez aseguró que el contenido fue eliminado.

(Lea más noticias sobre la campaña presidencial dando clic en: “Condeno el hackeo”: Cepeda aseguró que borraron su entrevista en el pódcast ‘Por la Ventana’).

Aunque unas horas más tarde consiguieron republicar el contenido, tanto Iván Cepeda como el presidente Gustavo Petro se pronunciaron en sus redes sociales oficiales.

Según el presidente Petro, habría personas pagando para hacer que los contenidos sean bloqueados por las plataformas. “‘Por la Ventana’ fue censurado anoche. Ofrecen dinero por redes para denunciar masivamente una cuenta que no les gusta hasta que el algoritmo les va reduciendo al alcance, luego las penaliza y finalmente las bloquea“, advirtió el primer mandatario, quien compartió un video en el que Camilo Sánchez explica lo ocurrido.

“Estaba en vivo el capítullo de ‘Por la Ventana’ con el señor Iván Cepeda. Había 60.000 personas viendo esto. El video desapareció faltando unos 10 o 15 minutos para que se acabara”, sostuvo Sánchez. Según señaló, gracias a las personas que alertaron lo que estaba pasando consiguieron entrar a la cuenta y cambiar las contraseñas.

Al parecer, también estaban intentando ocultar otros contenidos del canal de YouTube, pero al cambiar las contraseñas lograron detener el ataque.

Cepeda reaccionó a la censura contra el pódcast

Entre tanto, el propio Iván Cepeda se refirió a estos hechos y advirtió que se trataba de un intento de censura al contenido.

"Informo y condeno el hackeo de la cuenta @sancochotrifasico, desde la cual fue eliminado el video del podcast @porlaventanap en el que participé.Este hecho no es aislado: hace parte de una estrategia sistemática de ataques digitales y campaña sucia contra nuestro proyecto político en estas elecciones”, indicó el candidato presidencial.