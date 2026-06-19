Diana Ángel se despachó sobre encontronazo de Iván Cepeda con Juan Roberto Vargas en Caracol

Foto Diana Ángel reaccionó al cruce entre Iván Cepeda y Juan Roberto Vargas con polémico mensaje en redes.

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La reconocida actriz colombiana Diana Ángel generó conversación en redes sociales luego de pronunciarse sobre el fuerte intercambio que protagonizaron el candidato presidencial Iván Cepeda y el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, durante una entrevista en vivo.

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La artista, quien ha mostrado cercanía con algunas ideas del actual Gobierno de Gustavo Petro, se refirió al momento a través de su cuenta de X, donde publicó un mensaje relacionado con la respuesta del aspirante presidencial ante los cuestionamientos realizados por el periodista.

Diana Ángel defendió la respuesta de Iván Cepeda tras fuerte entrevista con Juan Roberto Vargas

“Cuando Iván saca la peinilla… no se salva ni Juan Roberto. Cuando alguien no tiene nada que esconder…”, escribió Diana Ángel, comentario que rápidamente generó reacciones entre usuarios de la red social.

El pronunciamiento de la actriz ocurrió después de la conversación que se desarrolló este jueves 18 de junio entre Iván Cepeda, candidato presidencial de izquierda, y Juan Roberto Vargas, director del informativo, en medio del cubrimiento de la campaña electoral de cara a la segunda vuelta presidencial.

Durante la entrevista, Vargas planteó un interrogante sobre las denuncias que han circulado en algunos sectores políticos relacionadas con presuntas presiones de grupos armados para favorecer la candidatura de Cepeda en determinadas regiones del país.

Ante la pregunta, el candidato respondió de manera enfática y aseguró que su campaña no tiene ningún tipo de relación con organizaciones ilegales.

“Si hay denuncias, hay que presentarlas”, manifestó Cepeda durante la conversación, al tiempo que explicó que había acudido ante las autoridades por información que recibió durante la campaña.

“Presenté ante la Fiscalía General de la Nación hace unos días precisamente dos o tres informaciones que llegaron a mi campaña con relación a eso. Porque mi campaña es totalmente transparente. Nosotros no tenemos ninguna clase de vínculos por debajo de la mesa con organizaciones armadas”, afirmó.

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El director de Noticias Caracol aclaró que su pregunta no correspondía a una acusación personal, sino a señalamientos que han sido planteados públicamente por algunos sectores.

Sin embargo, Cepeda insistió en negar cualquier vínculo con grupos armados y aseguró que, ante cualquier señalamiento, deben existir denuncias formales ante las autoridades competentes.

“No, nosotros no tenemos vínculos con organizaciones armadas”, respondió el candidato presidencial.

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El intercambio aumentó de intensidad cuando el periodista insistió en que la pregunta hacía parte del ejercicio periodístico frente a las acusaciones existentes. Cepeda señaló que, si había dudas sobre su campaña, debían ser trasladadas a las instituciones judiciales.

El aspirante también mencionó que durante la campaña ha presentado denuncias contra otros actores políticos, entre ellos el abogado y candidato Abelardo de la Espriella.

“En estos días yo he presentado dos denuncias penales contra el señor De la Espriella, no sobre especulaciones, sino sobre hechos”, aseguró.

Posteriormente, Cepeda cuestionó si De la Espriella había presentado denuncias ante las autoridades frente a los señalamientos que se han hecho en contra de su campaña. Vargas respondió que ese punto tendría que ser revisado nuevamente.

Ante esa respuesta, el candidato afirmó: “Entonces hablemos sobre cosas que tengan una mínima consistencia y no sobre especulaciones”.

Finalmente, Juan Roberto Vargas cerró el intercambio señalando que la reflexión planteada por Cepeda era interesante.

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El episodio volvió a generar debate en redes sociales, donde la reacción de Diana Ángel se convirtió en uno de los comentarios más compartidos alrededor de la entrevista y del ambiente político previo a la segunda vuelta presidencial en Colombia.