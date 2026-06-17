Cepeda señala a De la Espriella por no respetar la soberanía de Colombia y “amenazar” a sus opositores

Foto Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella terminan la segunda vuelta con explosivo cruce de acusaciones.

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A menos de una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los ataques y los señalamientos entre los dos candidatos se han incrementado. En la mañana de este miércoles 17 de junio Iván Cepeda arremetió contra Abelardo de la Espriella y les hizo un llamado a todos los sectores políticos y sociales para que lo derroten en las urnas.

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Adicionalmente, lo señaló de no respetar la Constitución y de perseguir a sus detractores.

“Con serenidad y firmeza, llamo a todas las personas y fuerzas políticas y sociales a defender en las urnas la Democracia y la soberanía nacional. De la Espriella ha demostrado que no respeta los más elementales principios constitucionales y del Estado de derecho. Amenaza con perseguir a sus opositores en forma arbitraria e ilegal”, advirtió Cepeda en un trino publicado en su cuenta oficial de la red social X.

También criticó su posición frente a la autonomía de Colombia como Estado soberano, pues en las últimas semanas se ha evidenciado la cercanía que ha mostrado su rival político con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Tampoco respeta nuestra soberanía como Estado ni la autonomía de la institucionalidad judicial para manejar los asuntos internos en relación con todos los ciudadanos. Vamos a cerrarle el paso a este proyecto autoritario y antidemocrático”, propuso Cepeda.

De la Espriella señaló a Cepeda de “instrumentalizar la justicia”

Los señalamientos de Cepeda no solo se han quedado en redes sociales, sino que también han llegado al terreno judicial. De hecho, durante su cierre de campaña anunció que interpondrá recursos legales contra De la Espriella y varias personas más por un presunto desvío de recursos del sistema de salud.

De la Espriella no ha guardado silencio ante estos señalamientos y también se ha pronunciado en sus redes sociales.

“Mientras Cepeda hace lo que ha hecho durante toda su vida política: sustentar su carrera en denuncias falsas, señalamientos infundados y mentiras, yo sigo enfocado en trabajar por Colombia, como caballo cochero, rumbo a la Patria Milagro”, advirtió De la Espriella.

Y sostuvo que en vez de denunciarlo a él, debería interponer ese tipo de acciones legales contra los miembros del Gobierno y los congresistas del Pacto Histórico que, según él, “se han robado el país”.