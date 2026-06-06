“Estamos con tarjeta roja”: Johanna Fadul se despachó contra el Gobierno y pidió frenar la izquierda

El termómetro político de cara a la decisiva segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio se terminó de salir de control, arrastrando a las figuras más grandes de la farándula nacional a tomar partidos públicos y definitivos. A pocas semanas de que los colombianos acudan en masa a las urnas, la habitual neutralidad del entretenimiento ha quedado completamente sepultada por videos sin filtros y posturas radicales que incendian las redes sociales en cuestión de minutos.

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El debate ya no solo pertenece a los estrategas de campaña; ahora son las celebridades más seguidas del país las que usan sus propias plataformas para jalarle las orejas a los ciudadanos, demostrando que un pronunciamiento de este calibre tiene un peso estratégico innegable para sacudir la intención de voto y polarizar por completo la agenda de la opinión pública.

Precisamente, la célebre estrella de la televisión sacudió con fuerza el escenario de la política nacional al reaccionar de manera categórica a la recta final de la contienda por la Casa de Nariño. La controversia estalló luego de que la bogotana publicara un video frontal en sus canales oficiales, rompiendo el silencio para invitar a sus seguidores a reflexionar sobre la crisis que, según ella, atraviesa el territorio colombiano bajo el mandato actual.

Lejos de mostrarse neutral o evadir la efervescencia de la contienda electoral, Fadul decidió plantarse con total firmeza y destapar públicamente su carta presidencial, elogiando abiertamente las propuestas del candidato de derecha, Abelardo de la Espriella. Sin embargo, lo que verdaderamente encendió las redes sociales fueron los ácidos y demoledores dardos que lanzó contra el sector político opositor.

“El gobierno de izquierda lo único que quiere es que la pobreza siga más pobre. De verdad, yo nunca me había sentido tan apropiada de unas elecciones... porque de verdad estamos en, mejor dicho, con tarjeta roja, porque estamos mal, mal, mal. Colombia está muy mal. Y creo que esto es lo que necesita Colombia. O sea, de verdad, amo a estos hombres. Me encanta la propuesta... Uno, obvio, espero que quede presidente”, sentenció la intérprete de manera directa y contundente, dividiendo de inmediato las opiniones entre los internautas. Con esta fuerte eufórica declaración, la actriz demostró una vez más que no teme meterse en el ojo del huracán y sentar una postura radical para evitar que, según sus palabras, el país se hunda más en las urnas.

¿Quién es el esposo de Johanna Fadul?

Detrás de su exitosa carrera en la pantalla chica y de sus aplaudidas o criticadas posturas frente a la coyuntura del país, la vida personal de Johanna Fadul cuenta con un pilar fundamental en el plano sentimental y profesional. El esposo de la reconocida actriz es Juan Sebastián Quintero, un presentador, actor y cantante bogotano con quien sostiene una sólida relación desde hace más de una década.

Quintero es ampliamente conocido en el sector del entretenimiento por su trayectoria en programas juveniles y su faceta musical. La pareja contrajo matrimonio en 2015 y ha superado unida complejos momentos familiares que han compartido con madurez ante sus seguidores, consolidándose como una de las duplas más estables, queridas y comentadas de la farándula nacional.