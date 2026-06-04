Elecciones presidenciales: Revelan que Cepeda sacó el 100 % de los votos en 218 mesas ubicadas en “zonas rojas”

Iván Cepeda granó con el todos los votos en más de 200 mesas

Un análisis de los resultados electorales reveló que el candidato presidencial Iván Cepeda obtuvo la totalidad de los votos depositados en 218 mesas de votación distribuidas en distintas regiones del país, muchas de ellas ubicadas en territorios históricamente golpeados por el conflicto armado, la pobreza y la débil presencia estatal.

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), una parte significativa de estas mesas se encuentra en municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados para atender zonas afectadas por décadas de violencia, economías ilícitas y rezagos sociales.

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Cepeda tuvo el 100 % de los votos en mesas ubicadas en territorios de conflicto armado

Según el análisis de El Colombiano, las cifras muestran que 168 de las 218 mesas donde Cepeda recibió el 100 % de los sufragios están localizadas en esos municipios. Sin embargo, el fenómeno no se limita únicamente a estas regiones, sino que también aparece en otros territorios con presencia de grupos armados ilegales.

Los registros indican además que la participación electoral en estas mesas fue reducida. Aunque el potencial electoral conjunto superaba los 78.000 ciudadanos habilitados para votar, únicamente acudieron a las urnas poco más de 15.500 personas. De ese total, todos los votos válidos contabilizados en esas mesas favorecieron al candidato del Pacto Histórico.

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La mayor concentración de estos resultados se registró en departamentos como Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, que reúnen más del 90 % de las mesas donde se presentó este comportamiento electoral.

Para expertos consultados sobre el tema, las razones detrás de estos resultados pueden ser diversas y no necesariamente obedecen a una única explicación.

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El politólogo y analista de datos Ricardo Ruiz le dijo al mismo medio, que algunos de estos territorios han experimentado históricamente altos niveles de abstención y abandono institucional, factores que podrían influir en la concentración del voto.

Según explicó, existen poblaciones donde la presencia de campañas políticas recientes logró movilizar a sectores que anteriormente participaban poco en las elecciones. También advirtió que, aunque en algunos lugares puede existir influencia de actores armados, no es posible atribuir automáticamente todos los casos a presiones ilegales sin investigaciones específicas.

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Ruiz indicó que en varias zonas rurales la dinámica electoral también puede estar relacionada con actividades económicas predominantes, como los cultivos ilícitos, y con la percepción de los votantes sobre qué propuesta política consideran más conveniente para sus intereses.

Por su parte, la abogada experta en derecho electoral Ximena Echavarría afirmó que en departamentos como Chocó confluyen distintos factores, entre ellos la presencia de organizaciones armadas ilegales, las economías extractivas y un sentimiento de inconformidad frente al abandono histórico del Estado.

La jurista sostuvo que parte del respaldo electoral también puede explicarse por la identificación de amplios sectores de la población con discursos que visibilizan problemáticas históricas de estas regiones, independientemente de que los indicadores sociales hayan mejorado o no.

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Echavarría destacó además la existencia de comportamientos electorales particulares en algunos municipios. Como ejemplo mencionó a El Carmen de Atrato, en Chocó, donde Cepeda no logró imponerse pese a que el departamento respaldó ampliamente su candidatura.

Los resultados también muestran que Cepeda obtuvo amplias ventajas en varios departamentos donde persisten disputas entre grupos armados ilegales. Entre ellos aparecen Chocó, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y la región conformada por Vichada y Guainía, territorios que continúan enfrentando problemas de seguridad asociados a organizaciones criminales y economías ilegales.

Mientras continúan los análisis sobre el comportamiento electoral en estas zonas, expertos coinciden en que será necesario profundizar las investigaciones para establecer si la votación respondió exclusivamente a preferencias políticas, a dinámicas sociales y culturales propias de cada territorio o si existieron factores externos que pudieron influir en la decisión de los electores.