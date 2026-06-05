Paloma Valencia reaccionó con dureza a la justicia tras la condena contra el hermano Uribe, “Golpea no solo a un hombre”

La agenda judicial y política del país quedó completamente patas arriba en las últimas horas tras conocerse una de las decisiones más esperadas, polémicas e históricas de los últimos años. En un escenario nacional donde las decisiones de los tribunales suelen exacerbar las pasiones de todas las vertientes políticas, el veredicto contra una de las figuras más cercanas al uribismo encendió de inmediato las plataformas digitales.

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Las reacciones de los líderes de la oposición no se hicieron esperar, convirtiendo los canales oficiales de los congresistas en un constante hervidero de defensas apasionadas y fuertes cuestionamientos institucionales, demostrando que la lealtad partidista y familiar sigue teniendo un peso estratégico innegable para marcar la agenda informativa de la opinión pública.

Precisamente, la senadora Paloma Valencia sacudió el escenario político al reaccionar de manera categórica a la notificación del fallo condenatorio. La controversia estalló luego de que la congresista caucana utilizara sus redes sociales para enviar un mensaje de solidaridad incondicional que dividió de inmediato las opiniones entre los internautas.

Lejos de guardar silencio o mostrarse neutral ante la efervescencia del debate judicial, la parlamentaria decidió pararse en la raya y defender a capa y espada el legado de la colectividad y de su máximo líder natural, calificando el fallo como un golpe profundo para quienes han defendido las tesis del Centro Democrático.

“Lamento profundamente la condena contra Santiago Uribe. Este fallo golpea no solo a un hombre y su familia, sino al presidente Álvaro Uribe y a toda una familia que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honestidad y patriotismo. Fuerza a los Uribe”, sentenció Paloma Valencia de manera directa y sin filtros a través de sus plataformas oficiales. Con esta fuerte eufórica declaración, la líder política demostró una vez más que no teme meterse en el ojo del huracán y plantarse con firmeza en los momentos más complejos para su partido, desatando una oleada de comentarios a favor y en contra en plena efervescencia de la coyuntura nacional.

¿Quién es la esposa de Álvaro Uribe?

Detrás de la extensa e intensa vida pública del expresidente Álvaro Uribe Vélez, su entorno familiar siempre ha despertado una enorme curiosidad entre los colombianos. La esposa del exmandatario es Lina Moreno de Uribe, una filósofa y escritora medellinense con quien sostiene un sólido matrimonio desde 1979.

A diferencia de otras figuras de la política tradicional, Lina Moreno se ha caracterizado a lo largo de las décadas por mantener un perfil extremadamente reservado, sobrio y alejado de los escándalos de la farándula nacional. Durante los dos periodos presidenciales de su esposo, ejerció el rol de Primera Dama enfocándose de lleno en proyectos de carácter social, promoción de la lectura y apoyo a la infancia desfavorecida, consolidándose como el soporte más íntimo, respetado y comentado de la vida del líder político.