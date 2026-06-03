“Firmes”: Exparticipante ‘La casa de los famosos’ reveló su apoyo a Abelardo y chicaneó el nexo que los une

Si hay una actriz que ha sabido ganarse el cariño, la admiración y la fidelidad de millones de hogares en el país, esa es Johana Fadul. Con una trayectoria brillante en el mundo de la televisión, el teatro y las plataformas digitales, la bogotana se consolidó como una de las figuras más influyentes del entretenimiento nacional gracias a su talento interpretativo y su reciente e impactante paso por el formato de telerrealidad ‘La Casa de los Famosos’.

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Más allá de sus memorables personajes en la pantalla chica, Johana ha sabido construir una gigantesca comunidad digital en sus redes oficiales, demostrando que su carisma, su autenticidad y su cercanía con el público tienen un peso estratégico a la hora de conectar con las audiencias y generar intensos debates en el entorno digital.

Precisamente, la reconocida creadora de contenido sacudió el panorama de la farándula y la opinión pública nacional al revelar abiertamente su postura de cara a los próximos comicios. Lejos de ocultar sus preferencias electorales, la artista utilizó sus canales oficiales para mostrar con orgullo su voto de respaldo hacia el precandidato Abelardo de la Espriella, desatando una oleada inmediata de comentarios entre sus seguidores.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue que Fadul aprovechó el momento para desempolvar un recuerdo sumamente especial: una fotografía de su matrimonio con el también actor y cantante Juanse Quintero, celebrado hace más de una década. En la publicación, Johana reveló el inesperado y estrecho vínculo que la une desde hace años con la familia del famoso abogado y político.

“Quién iba a creer que el Sr. Abelardo de la Espriella ‘papá’ nos iba a casar, esposo Juanse Quintero. Y hoy estaríamos firmes por la patria”, reiteró la actriz de manera directa, acompañando su mensaje con la nostálgica postal que recuerda el día en que unieron sus vidas en el altar bajo la bendición del fallecido progenitor del jurista. Con esta contundente declaración, la exparticipante del ‘reality’ ratificó su total compromiso con la campaña de De la Espriella, dividiendo las opiniones en las plataformas digitales entre quienes apoyan su firme decisión y quienes cuestionan la mezcla de la farándula con la política nacional.

¿Qué pasó con las hijas de Johana Fadul?

Detrás de su exitosa carrera en las pantallas y su arrolladora presencia en el mundo digital, Johana Fadul y su esposo Juanse Quintero guardan una de las historias más conmovedoras, profundas y dolorosas de la farándula colombiana. En el año 2015, la pareja se encontraba en la dulce espera de sus hijas gemelas, a quienes bautizaron con los nombres de Antonella y Anabella.

Lamentablemente, cuando el embarazo ya se encontraba en el séptimo mes de gestación, la actriz sufrió una grave complicación médica debido a un bajón en el líquido amniótico que afectó el desarrollo de las bebés. A pesar de los esfuerzos de los especialistas en el quirófano, las pequeñas fallecieron antes de nacer, dejando un vacío inmenso en el hogar de los artistas.