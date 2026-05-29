Johanna Fadul y Marilyn Patiño protagonizan fuerte pelea antes de la final de ‘La casa de los famosos’

A un día de la gran final de La casa de los famosos Colombia, la conversación alrededor del reality no solo está dentro de la competencia. Mientras Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal se preparan para disputarse el premio mayor, fuera de la casa una nueva polémica entre Johanna Fadul y Marilyn Patiño terminó robándose parte de la atención en redes sociales. La final del programa está prevista para este viernes 29 de mayo de 2026, según cobertura reciente de Tropicana.

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Lo que empezó como un comentario sobre un supuesto beso dentro del confesionario del programa terminó convirtiéndose en una discusión pública que incluso podría escalar al terreno legal. En medio del ruido de redes, ambas actrices dieron versiones distintas sobre lo que se habría dicho en privado y sobre los nombres que supuestamente estaban involucrados.

¿Qué pasó entre Johanna Fadul y Marilyn Patiño?

La controversia comenzó cuando Marilyn Patiño hizo un comentario en redes sociales sobre un supuesto romance dentro de La casa de los famosos Colombia. Aunque inicialmente no habría mencionado nombres, sus palabras despertaron especulaciones entre los seguidores del programa, especialmente por la cercanía que durante la temporada se ha comentado entre Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Poco después, Johanna Fadul decidió referirse al tema y aseguró que Marilyn sí le habría dicho en privado quiénes eran las personas involucradas. Según explicó la actriz, esa conversación habría ocurrido durante una llamada telefónica, por lo que no tendría pruebas físicas de lo que se dijo.

Esa versión encendió aún más la polémica, pues los seguidores del reality empezaron a comentar el supuesto beso, los nombres mencionados y la relación entre los participantes dentro de la casa. La cercanía entre Mariana Zapata y Juanda Caribe ya venía generando conversación en el programa y fuera de él, especialmente después de que Mariana hablara sobre lo que podría pasar con él una vez terminara el reality.

Marilyn Patiño negó la versión de Johanna Fadul

La respuesta de Marilyn Patiño no tardó en llegar. La actriz negó haber mencionado nombres específicos y, para respaldar su versión, compartió capturas de pantalla y fragmentos de conversaciones de WhatsApp con Johanna Fadul.

Sin embargo, la situación escaló todavía más cuando Marilyn publicó un comunicado firmado por su abogado, en el que advirtió sobre posibles acciones legales contra Fadul por presuntas injurias y calumnias. En el documento, la defensa de Patiño sostuvo que las declaraciones públicas de Johanna habrían afectado su honor, su buen nombre y su imagen pública.

“La señora Marilyn Patiño niega de manera categórica haber entregado la información que le fue atribuida por Johanna Fadul. Tales afirmaciones, realizadas públicamente y presentadas como ciertas, han afectado su honra, su buen nombre y su imagen pública, además de haber generado ataques y mensajes de odio en su contra”, se lee en el comunicado compartido por la actriz.

El documento también señala que, según la defensa de Marilyn, la responsabilidad recaería en quien difundió una versión “sin sustento verificable” y la expuso ante la opinión pública.

El momento en el que estalló la discusión no pasó desapercibido. La pelea entre Johanna Fadul y Marilyn Patiño se dio justo en la recta final del reality, cuando la atención de los seguidores está puesta en quién ganará esta temporada entre Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal.

Por ahora, ni Johanna Fadul ni Marilyn Patiño han cerrado del todo la discusión. Lo que sí queda claro es que La casa de los famosos Colombia sigue generando capítulos fuera de cámara, incluso cuando el programa está a punto de llegar a su final.