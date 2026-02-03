Esposo de Johana Fadul salió en su defensa tras su expulsión del reality: “nosotros tenemos amigos afro”

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ha vivido su momento más crítico tras la inesperada expulsión de la actriz Johanna Fadul. La decisión de la producción se produjo tras una serie de declaraciones emitidas por la participante durante la dinámica de “posicionamiento”, las cuales fueron catalogadas como racistas y generaron un rechazo generalizado por parte de la audiencia y diversas organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad afrodescendiente.

El conflicto estalló cuando Fadul, en medio de la confrontación para explicar por qué deseaba la salida de su compañero ‘Campanita’, utilizó una frase que encendió las alarmas: se refirió a que el concursante poseía un “alma y mente igual de oscuras que su color de piel”. Este comentario fue interpretado de inmediato como un ataque basado en estereotipos raciales, asociando rasgos negativos del carácter con la identidad étnica del participante.

Cientos de usuarios y críticos señalaron que estas palabras trascienden la estrategia de un reality y reproducen prejuicios históricos que vulneran la dignidad humana. Ante la magnitud del debate y la presión social, la producción optó por la medida más severa: la expulsión inmediata de la actriz del formato televisivo.

En medio del escándalo, su esposo, el también actor Juanse Quintero, salió en su defensa a través de un extenso comunicado. Quintero manifestó sentirse profundamente afectado por la situación, aunque negó rotundamente que Fadul albergue sentimientos racistas. “Me siento muy afectado por la expresión que utilizó mi esposa, pero ella no tiene el racismo en su corazón”, aseguró, atribuyendo el desafortunado episodio a la presión psicológica del encierro y a una “mala elección de palabras” en un momento de tensión.

Quintero también cuestionó el procedimiento del programa, sugiriendo que se vulneró el derecho a la igualdad de su esposa frente a otros casos de comportamiento hostil dentro de la casa. “El directamente implicado recibió sus disculpas y le dio su perdón. Ella quería enmendar las cosas con todos y no se le dio la oportunidad”, puntualizó el actor, quien pidió a la opinión pública no sumarse a juicios apresurados. Pese a la defensa familiar, el debate sobre los límites del respeto y la responsabilidad de los personajes públicos frente a los discursos de odio permanece abierto en la agenda nacional.