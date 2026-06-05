Johana Fadul expresó su apoyo incondicional a Aberlardo de la Espriella: “Es lo que necesita Colombia”

La actriz e influencer colombiana Johanna Fadul, ampliamente conocida por su carismático y recordado papel de Daniela Barrera en la saga 'Sin Senos Sí hay Paraíso’, ha pasado de los libretos de ficción a convertirse en el centro de un intenso debate en el panorama digital y social del país en diferentes ocasiones.

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En esta ocasión, Fadul se pronunció ante la notable situación que atraviesa el país, con un escenario marcado por la polarización política tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, cuyos resultados han configurado una contienda definitiva entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

De cara a la segunda vuelta programada para el próximo 21 de junio de 2026, el país se prepara para una elección que representa dos modelos de nación profundamente diferenciados. Mientras los candidatos intensifican sus estrategias para captar al electorado que no se inclinó por ellos en la primera ronda, la ciudadanía se enfrenta a una decisión crucial que definirá el rumbo de la seguridad, el modelo económico y las reformas estructurales del Estado para los próximos cuatro años.

La actriz tomó partido al expresar públicamente su respaldo a Aberlado de la Espriella con varios halagos hacía él y formula vicepresidencia: “Yo nunca me había sentido tan apropiada de unas elecciones para nuestro presidente y para salvar a Colombia porque de verdad estamos con tarjeta roja porque estamos mal, mal, mal, Colombia está muy mal”, expresó en primer momento.

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Para después indicar: “Creo que esto es lo que necesita Colombia, amo estos hombres, wow, wow, o sea me encanta la propuesta de estos dos hombres, inteligentes. Uno, espero que quede de presidente, dos, que Dios le de toda la sabiduría del mundo, le más inteligencia para en cuatro años, él logre realizar cosas maravillosas por el país y Colombia sea un gran vividero.”

“¿Ustedes de verdad no ven?, que e gobierno de izquierda lo único que quiere es que la pobreza sea más pobre", fue con lo que finalizó la actriz, dando su “argumento” del por qué no votar por la izquierda.

Las polémicas de Johanna Fadul

La primera gran tormenta estalló a finales de 2025 tras un viaje que realizó a territorio israelí invitada por la embajada de ese país. Lo que pretendía ser una experiencia cultural derivó en un fuerte rechazo en redes sociales luego de que la actriz tomara una postura abierta de apoyo a Israel y publicara declaraciones insensibles ante la crisis humanitaria en Gaza, llegando a afirmar en sus videos que en el conflicto “entre ellos se matarán y ganará el que tenga que ganar”.

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Las fuertes críticas de los internautas no tardaron en pasarle factura a su bolsillo, provocando la cancelación de colaboraciones publicitarias y la pérdida de importantes contratos comerciales con marcas que prefirieron distanciarse de su imagen.

La polémica persiguió a la artista hasta su participación en el reality La Casa de los Famosos Colombia a principios de 2026, donde volvió a quedar en el ojo del huracán debido a la convivencia. Durante el juego, Fadul lanzó un desafortunado comentario hacia su compañero “Campanita” que fue catalogado por los televidentes como un ataque cargado de prejuicios y racismo, encendiendo nuevamente los debates digitales y provocando confrontaciones directas dentro de la casa.