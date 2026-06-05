Registraduría reveló el tarjetón de la segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella: ¿en qué orden quedaron?

Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, candidatos presidenciales a la segunda vuelta 2026. (Foto: Cortesía / Archivo Publimetro Colombia)

La Registraduría Nacional del Estado Civil acaba de publicar el que será el tarjetón para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevará a cabo el próximo 21 de junio en Colombia. En las opciones aparece primero la fórmula de Iván Cepeda y Aída Quilcué y luego la de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. En la tercera casilla estará el voto en blanco.

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Sobre el orden, la Registraduría confirmó que será “el mismo obtenido en el sorteo realizado el 25 de marzo, mediante el cual se definió la posición de los candidatos en la tarjeta electoral de la primera vuelta (artículo 6 de la Ley 163 de 1994)”.

Dicho esto, se espera que la impresión de los tarjetones comience en los próximos días.

Tarjetón segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil (Registraduría)

¿Cómo votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia?

Adicionalmente, la Registraduría dejó claro cómo deben votar los ciudadanos para garantizar que su voto sea válido.

“Los votantes deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta. Si marcan más de una opción, el voto será anulado”, explicó la Registraduría en un comunicado de prensa publicado este 5 de junio.

Asimismo, la entidad ha sido clara en señalar que no es necesario marcar con una equis sobre la opción deseada, sino que basta hacer un símbolo o una demarcación sobre una de las alternativas.

Se espera que en esas nuevas elecciones haya una asistencia masiva a las urnas, pues durante la primera vuelta presidencial ejercieron su derecho 23,9 millones de los 41,4 millones de votantes habilitados. Esto representó una participación del 57,8 %, una cifra históricamente alta para el contexto democrático colombiano.