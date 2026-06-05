Presentadora de RCN dio el ‘sí’ en romántica propuesta que incluyó un emotivo “milagro” familiar

El amor y las buenas noticias se tomaron las plataformas digitales del entretenimiento nacional, tocando las fibras más íntimas de las audiencias gracias a una de las parejas más queridas y estables de la televisión. En un entorno donde las noticias del espectáculo suelen estar cargadas de controversias y polémicas, los momentos de auténtica felicidad, romance y compromisos de vida logran capturar de inmediato la atención de los internautas.

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Las redes sociales de las presentadoras más influyentes del país se convierten en el escenario perfecto para compartir las historias que marcan un antes y un después en sus vidas personales, demostrando que la complicidad con sus seguidores y las memorias familiares tienen un peso estratégico innegable para generar una oleada de felicitaciones, interacciones y buenos deseos en el ecosistema digital.

Precisamente, la talentosa periodista del Canal RCN y conductora del formato ‘Mujeres sin filtro’ sacudió las plataformas digitales al revelar que se casa. La hermosa noticia estalló luego de que la comunicadora publicara un carrete de fotografías y videos en sus canales oficiales, detallando la mágica propuesta de matrimonio que recibió en un entorno natural y rodeada de sus seres queridos más cercanos.

Más allá del anillo y el compromiso tras siete años de noviazgo, lo que verdaderamente conmovió a sus fanáticos fue un inesperado suceso natural que la periodista interpretó como un auténtico regalo del más allá ligado a la memoria de su abuela.

“El árbol de mi abuela SOLO florece una vez al año. Y cuando llegamos de la propuesta de matrimonio para darle la gran noticia a la familia… nos recibió así, amarillo amarillo. UN MILAGRO, un regalo de la vida… porque tan solo 5 días después, está como la última foto”, relató la presentadora con profunda emotividad. Con esta eufórica y tierna declaración, la reportera celebró que el color amarillo representa la alegría y el optimismo que guiarán su camino al altar, demostrando que está viviendo el momento más feliz de su vida en pareja.

¿Por qué María Antonia Calle salió de Noticias Caracol?

Antes de consolidarse como una de las piezas clave del Canal RCN y deslumbrar en los proyectos actuales, la trayectoria de la comunicadora estuvo muy ligada a la pantalla de la competencia. El verdadero motivo de la salida de María Antonia Calle de Noticias Caracol estuvo estrictamente relacionado con un deseo de crecimiento profesional y la búsqueda de nuevos horizontes editoriales.

Tras cumplir un ciclo sumamente exitoso en el área de crónicas y reportajes del Canal Caracol, donde se ganó el respeto de los televidentes por su rigurosidad, la periodista decidió dar un paso al costado de manera amistosa para asumir el reto de liderar formatos de opinión y entrevistas con mayor impacto social, lo que finalmente la condujo a su destacada posición actual en el canal de las tres letras.