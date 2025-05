Experiodista de Noticias Caracol reveló el trabajo tóxico que vivió en el canal, “no me arrepiento”

Noticias Caracol es un conocido noticiero colombiano que a la fecha lleva 25 años estando presente en los hogares a lo largo de más de tres emisiones, buscando llevarles a los televidentes información de primera mano en aspectos políticos, social, culturales y deportivos, convirtiéndose así en el más visto.

Teniendo en cuenta una amplia acogida en Colombia, termina siendo más que necesario contar con un grupo de periodistas y presentadores experimentados, sin embargo, con el fin de seguir creciendo le dicen adiós a algunas de sus personalidades y una de ellas fue ya hace varios meses María Antonia Calle, quien durante un tiempo fue la reportera de Noticias Caracol.

A pesar de salir de la pantalla chica, la periodista siguió adelante con sus redes sociales, donde se encargó de exponer las diferentes situaciones vividas y la ‘tusa’ que tuvo al salir del medio de comunicación, que fue su sueño desde que era una niña.

Aunque actualmente Calle hace parte del Canal RCN, sin embargo, en medio de una de sus recientes apariciones a través de TikTok, terminó dando a hablando de su “trabajo tóxico”: “¿Uno como supera un trabajo tóxico? Oigan, yo no puedo creer que me siento mal por llegar a las 5:30 pm a mi casa y estar tomándome un té. No tener nada de trabajo por hacer, o sea como que no sé ni que inventarme. Es feo confundir productividad con éxito.

Vengo de un trabajo que me exigió demasiado por mucho tiempo, muchas horas, muchos esfuerzos, comer mal. Ahora que veo tranquilidad y conozco un trabajo que también me exige muchísimo, pero donde tengo más vida y me siento mal (...) Yo sé que es culpa de mi exnovio tóxico, estoy hablando del trabajo, siempre lo llamé así porque lo amaba, porque lo amaba, lo disfruté, aprendí, pero yo sabía que me estaba haciendo daño y puede que siga medio loca o enferma o exigiéndome demasiado, pero no me arrepiento.

O sea, una de mis mejores experiencias profesionalmente valió la pena 100%, además ni siquiera es culpa, vale aclarar de la empresa, sino de la profesión, oiga periodista que se respete en el canal o noticiero que esté le pasa", agregó la experiodista de Noticias Caracol.

¿Quién es el experiodista de Noticias Caracol que tiene cáncer terminal?

Fredy Calvache, quien durante varios años reveló los principales hechos que rodeaban al Cauca en Noticias Caracol, lo que trajo consigo que recibiera varias amenazas y aunque trató de lidiar durante un tiempo con este tema, lo cierto es que decidió irse de Colombia y radicarse en Suiza desde hace un tiempo.

Pero, luego de un tiempo de estar fuera del país, el experiodista de Noticias Caracol, tuvo que afrontar uno de los golpes más complejos de su vida, como lo es su padecimiento de cáncer terminal de estómago