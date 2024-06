“Todo salió mal”: Periodista de Noticias Caracol ‘pasó colores’ por tres errores en menos de un minuto

Noticias Caracol se encargó de realizar la cobertura correspondiente a la final de la Champions League que se disputó entre Real Madrid y Borussia Dortmund, pero no se enfocaron en la transmisión del juego, sino en la manera en cómo los colombianos se preparaban para ver uno de los partidos más importantes del año.

PUBLICIDAD

No obstante, una periodista ‘pasó colores’ porque le ocurrieron tres errores en menos de un minuto, aunque después se tomó la situación con humor:

Periodista de Noticias Caracol ‘pasó colores’ por tres errores en menos de un minuto:

La protagonista fue María Antonio Calle, una periodista enfocada en entretenimiento, quien tuvo el reto de cubrir deportes durante el fin de semana y no salió como esperaba. En primer lugar, Carlos Alberto Morales (Narrador principal del Gol Caracol) la confundió con la ex-ciclista, María Luisa Calle, hecho que le ocasionó risa, aunque trató disimular y seguir como si nada.

Sin embargo, con lo que ella no contaba es que la sinfónica que estaba interpretando el himno de la Champions League terminara tan rápido que no le dio tiempo de mostrarla a los televidentes, así que fue necesario improvisar, pero nuevamente tuvo un pequeño percance y es que una mujer se le atravesó en plena entrevista.

Calle compartió la escena a través de cuenta de TikTok y demostró que no todo sale tal como está planeado, pero hay que tomárselo con humor:

“Hoy me tocó ser PERIODISTA DE DEPORTES y en 1 minuto 3 errores ❌😭 - Me confundieron con la medallista olímpica 😂 Se dañó el teleprompter y mi compañero solo se acordó de “María” y “Calle” JAJAJA cero grave, me reí ( pero me desconcentre un tris ups) - Tenía que salir en vivo con los músicos interpretando el himno de la Champions… y como es posible que acabaron a los 10 segundos??? no tenía nada para mostrar 😰🫣 - Una señora un poquito despistada, COSAS QUE PASAN EN VIVO Y TOCA TOOOCA SOLUCIONAR ¿Cómo la vieron? 😂”