Marina Granziera, de Noticias Caracol, habló del ‘problemita’ que tuvo con su idioma

Marina Granziera se ha consolidado como una de las figuras femeninas más influyentes y respetadas del periodismo deportivo en Colombia, destacando por su versatilidad en las pantallas de Noticias Caracol y el equipo de Gol Caracol. Su trayectoria representa la fusión perfecta entre el conocimiento técnico del fútbol y un carisma multicultural que le permite conectar con audiencias de toda la región. Con una formación internacional y una carrera que abarca la cobertura de mundiales, Juegos Olímpicos y las eliminatorias sudamericanas, Marina ha logrado romper barreras en un entorno tradicionalmente masculino, aportando un análisis agudo y una capacidad de gestión informativa en tiempo real que la sitúan a la vanguardia de la industria.

Le puede gustar: “Era si me iba a quedar ciega”: Juliana Galvis habló sobre grave situación de salud que vivió por estrés

Granziera con el paso de los años ha logrado ganarse el cariño de los televidentes, alcanzando así una amplia visibilidad por parte de los usuarios. En medio de una de las más recientes apariciones la periodista confesó la situación que terminó en una clase de portugués en la sala de redacción de noticias Caracol:

“¿Ustedes como llaman a este jugador? (...) Cuando salió el comunicado de la lesión que si va o no estar en la Copa del Mundo, yo en la redacción dije ay se lesionó Esteban. Abrieron los ojos y dijeron quein es Esteban y yo pues, el que se lesionó, el de Brasil y me dijeron a Estebao. Yo dije si, pero Esteban y por qué es válido es Esteban, me siento más cómoda diciendo Esteban cuando estoy con personas hispanohablantes (...) La ortografía del nombre del jugador de Estevao (...) Esteban simplemente es Esteban en portugués y aunque tenga esta última sílaba con este acento y pareciera que tuviera más fuerza en la última sílaba (...) Terminó hasta siendo un aprendizaje, para mí era algo natural, pero no es tan lógico", fueron las declaraciones expuestas por parte de Marina Granziera, de Noticias Caracol.

¿Quién es el esposo de Marina Granziera, de Noticias Caracol?

El esposo de Marina Granziera de Noticias Caracol es Iván Bonnet, quien es un empresario y por ende, estaría alejado de los medios de comunicación. Aunque se desconoce como se conocieron, luego de varios años de relación decidieron dar el siguiente paso llegando al altar y posteriormente hicieron crecer a su familia con María, quien actualmente tendría aproximadamente 3 años de edad, mientras que Sophie llegó el pasado mes de enero del presente año para unir mucho más a la familia y luego de pasar los primeros meses junto a su pequeña, la periodista brasileña retomó sus compromisos laborales.