Famosa periodista de Noticias Caracol habló de la dolorosa pérdida de su bebé, “uno no se siente tan solo”

La periodista deportiva Marina Granziera, reconocida por su carisma y profesionalismo en el Gol Caracol, abrió su corazón en una emotiva entrevista con el programa ‘La Red’. En un espacio cargado de vulnerabilidad, la brasileña abordó un tema que suele quedar relegado a la esfera de lo privado y lo silencioso, la pérdida de un bebé.

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Durante la charla, Granziera compartió que atravesó esta dolorosa experiencia alrededor de la octava semana de gestación. A pesar del impacto emocional, la comunicadora decidió desde el primer momento que no guardaría el dolor para sí misma. Su testimonio se convierte en un faro para miles de mujeres que enfrentan procesos similares en soledad.

Uno de los puntos más agudos de su relato fue la mención de la culpa, un sentimiento recurrente en el duelo gestacional. Marina explicó cómo la mente busca respuestas donde a veces solo hay procesos biológicos inevitables:

“Uno siempre se imagina qué hice que pudo haber causado esto... sobre todo en la mujer, aparece el ‘qué hice’. Obviamente uno piensa en todo lo que pudo haber evitado”.

Este sentimiento de autorresponsabilidad es, según expertos, una de las barreras más grandes para la sanación. Al verbalizarlo, Granziera ayuda a desmitificar la idea de que la madre es responsable de una pérdida espontánea, validando la frustración pero también invitando a la autocompasión.

Para Marina, la clave para transitar este camino fue la comunicación. Al hablar del tema, descubrió una realidad latente: la pérdida es mucho más común de lo que la sociedad admite, pero el estigma obliga a muchas familias a sufrir en silencio.

¿Quién es el esposo de Marina Granziera, de Noticias Caracol?

El esposo de Marina Granziera de Noticias Caracol es Iván Bonnet, quien es un empresario y por ende, estaría alejado de los medios de comunicación. Aunque se desconoce como se conocieron, luego de varios años de relación decidieron dar el siguiente paso llegando al altar y posteriormente hicieron crecer a su familia con María, quien actualmente tendría aproximadamente 3 años de edad, mientras que Sophie llegó el pasado mes de enero del presente año para unir mucho más a la familia y luego de pasar los primeros meses junto a su pequeña, la periodista brasileña retomó sus compromisos laborales.