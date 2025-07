Periodista destapó cómo logró trabajar en RCN tras ser despedida de Noticias Caracol, “no es rosca, porque ni yo conocía…”

Uno de los deseos al finalizar la etapa universitaria para muchos es convertirse en periodistas y presentadores de algunos medios de comunicación, figurar, aprender y seguir creciendo profesionalmente, sin embargo, este camino para muchos no termina siendo sencillo debido a la alta demanda de personas detrás de un cargo y también los roles que se deben cumplir, donde los medios de comunicación más apetecidos terminan siendo por supuesto, los canales nacionales como lo son Caracol y RCN.

Hace varios meses, María Antonia Calle fue despedida de Noticias Caracol, medio que fue su sueño siendo tan solo una niña y en el que logró realizar sus prácticas profesionales para posteriormente quedarse siendo parte del informativo cubriendo así diferentes temáticas. A través de sus redes sociales expuso el duro momento que vivió luego de quedarse sin trabajo, pero a pesar de ello, buscó integrarse mucho más en las redes sociales debido a la alternativa que estas tienen.

Tras un tiempo sin trabajo y dedicada a su rol como creadora de contenido, Calle anunció su llegada al Canal RCN, específicamente para ser parte del programa ‘Mujeres sin filtro’, del que forman parte María Cecilia Botero, Kika Nieto, Flavia Dos Santos y Claudia Palacios, donde la experiodista de Noticias Caracol es la reportera, dejando en evidencia las opiniones de los ciudadanos.

En medio de su regreso a la televisión, la periodista expuso cómo logró llegar a formar parte de ambos canales: “Qué cómo logré entrar a Caracol y RCN a mis 26 años. Qué rosca, contactos raros, que la sobrina del vicepresidente, falso. Ay, no (…) en resumidas cuentas, mi primer trabajo fue en Noticias Caracol y fue como practicante. Uno como hace para entrar como practicante, digo yo, tener el contacto, el contacto, del contacto y no, no es rosca, porque ni yo conocía a la persona que me dio la oportunidad, pero sí una cadena de manifestar lo que uno quiere y mostrar el talento.

La hoja de vida es lo más importante y no, no me sirve una universidad, el título y ya, yo toda mi carrera fui la ñoña que hizo mucho más que solo las clases de Comunicación social, entonces curso que había, curso que yo hacía, una hoja de vida bien robusta y una red de contactos. No se llenen de excusas que no es rosca, ni conocer a alguien mega importante, sino moverse en las redes sociales y eso me lleva a mi segundo medio de comunicación, en esta segunda oportunidad (…) escribirle a todos mis contactos de la A a la Z y eso hice, una cosa es el contacto y como te muestras y quien eres, ahí entran mis redes sociales, que hoy en día es más que un perfil es literalmente tu hoja de vida".