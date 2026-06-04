“13.7 millones de votos”: Mhoni Vidente predice votación histórica y nombre del próximo presidente

A medida que se acerca el crucial 21 de junio, la tensión política y la expectativa de millones de colombianos se encuentran en su punto más álgido de cara a una de las contiendas electorales más reñidas de la historia reciente del país. Mientras los candidatos queman sus últimos cartuchos en las calles y los analistas debaten sobre las encuestas, las redes sociales se han convertido en el escenario de otra clase de proyecciones que despiertan tanta curiosidad como pasiones.

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En este agitado panorama, donde la ciudadanía busca con ansias cualquier pista sobre el rumbo de la nación, el universo de la astrología y el esoterismo ha entrado a jugar un papel protagónico en la conversación digital, demostrando que las predicciones de las figuras más influyentes del sector tienen un peso estratégico a la hora de encender el debate en el entorno virtual.

Precisamente, la célebre Mhoni Vidente sacudió el escenario de la política nacional al revelar una contundente predicción sobre quién se quedará con las llaves de la Casa de Nariño. Lejos de andar con rodeos, la pitonisa puso las cartas sobre la mesa y soltó un bombazo que dividió de inmediato las opiniones de los internautas de todas las corrientes ideológicas.

Con la seguridad que la caracteriza frente a las cámaras, la experta en el tarot destapó lo que, según sus lecturas energéticas, ocurrirá en las urnas colombianas, apuntando directamente hacia el candidato de la derecha.

“Ya me está diciendo la carta del mago y del emperador que Abelardo de la Espriella, un hombre de 47 años del signo Leo, llegará completamente a la presidencia con 13.7 millones de votos. Arrasando la derecha o la ultraderecha en Colombia, viéndose ganador el 21 de junio y empezando una nueva era para Colombia”, sentenció la astróloga de manera directa.

Finalmente, la visionaria concluyó su intervención advirtiendo sobre el complejo clima social que se vivirá tras conocerse los escrutinios oficiales. “Va a haber muchos inconformes, pero también habrá mucha gente feliz. Será uno de los presidentes más votados en la historia”, puntualizó. Con esta fuerte eufórica declaración, la pitonisa demostró una vez más que no teme pararse en la raya y meterse en el ojo del huracán con sus polémicos vaticinios sobre el destino del país.