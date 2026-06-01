Mhoni Vidente destapó sus cartas para la segunda vuelta y reveló quién sería el nuevo presidente de Colombia

El universo de lo místico y el convulsionado escenario electoral de nuestro país acaban de chocar en un punto máximo de ebullición que tiene a las redes sociales a punto de colapsar. En el ojo del huracán informativo se encuentra la afamada astróloga cubana Mhoni Vidente, considerada una de las pitonisas más escuchadas, leídas y respetadas de toda Latinoamérica por la precisión de sus polémicos vaticinios.

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Fiel a su estilo frenético, contundente y sin pelos en la lengua, la mística decidió romper el silencio justo después de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia, lanzando un dardo que dejó fríos a los sectores alternativos y que promete cambiar por completo la conversación digital en las próximas horas.

Sin guardarse absolutamente nada, la reconocida vidente analizó el panorama del balotaje y arremetió de frente contra la gestión del actual mandatario nacional, asegurando de forma tajante que el proyecto político del oficialismo en el territorio colombiano quedó sepultado de cara a las urnas debido a sus cuestionadas alianzas internacionales.

“Es la extrema derecha y la extrema izquierda. Pero salgan a votar... Ya les dije, la predicción es que Gustavo Petro echó a perder completamente la izquierda en Colombia por esas relaciones tan oscuras que lo llevaron con Nicolás Maduro, con la gente de la izquierda, con Lula. Va a perder, va a arrasar la extrema derecha en Colombia”, sentenció la astróloga a través de sus plataformas oficiales.

Sin embargo, el contundente sablazo al gobierno no fue la única sorpresa dentro de su lectura de cartas. Cabe recordar que, tal y como lo está viviendo el país entero en esta tensionante recta final, Mhoni Vidente ya había asegurado con total precisión que la contienda se definiría estrictamente en una segunda vuelta, pues ninguna de las fuerzas políticas en disputa lograría la victoria definitiva durante la primera jornada electoral.

Bajo esa misma línea, la cubana destapó el misterio y sugirió de forma directa que el polémico y reconocido abogado Abelardo de la Espriella se convertiría en el próximo presidente de los colombianos, un panorama que ha desatado una ola masiva de comentarios, debates y un feroz enfrentamiento entre los miles de internautas en el ecosistema digital.