Diana Ángel estalló contra con la fórmula vicepresidencial de Abelardo por su propuesta con adultos mayores, “Hágame el...”

Diana Ángel con una trayectoria brillante en el mundo de la televisión, el teatro, el cine y la música, la bogotana se consolidó como una de las figuras más influyentes del entretenimiento nacional gracias a su talento interpretativo y su reciente e impactante paso por el formato de telerrealidad ‘La Casa de los Famosos’.

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Más allá de sus recordados personajes en la pantalla chica, Diana ha sabido construir una gigantesca comunidad digital en sus redes oficiales, demostrando que su carisma, su autenticidad y su cercanía con el público tienen un peso estratégico a la hora de opinar de frente sobre la realidad nacional.

Precisamente, la célebre artista sacudió el panorama del entretenimiento y la opinión pública al reaccionar de manera categórica a una propuesta que se volvió viral en las últimas horas. La controversia surgió a raíz de las declaraciones de un candidato a la vicepresidencia, quien expuso su visión de implementar la denominada “Economía Plateada” mediante nuevos modelos de contratación para la población de la tercera edad.

En el fragmento audiovisual que desató la discordia, el político argumentó: “Cada vez vamos a tener más adultos mayores... Es la oportunidad de darles una nueva forma de modelos de contratación en donde ellos se vuelvan protagónicos por la sabiduría que tienen en la vida... ¿Por qué no utilizar a los adultos que se están pensionando relativamente jóvenes, con ganas, con capacidad, con talento, en un modelo de contratación distinto? Ahí hay una sabiduría maravillosa”.

Lejos de quedarse callada o ser indiferente a este planteamiento electoral, Diana Ángel decidió pararse en la raya y utilizó su cuenta oficial en la red social X para lanzar un irónico y contundente dardo que dividió de inmediato las opiniones entre los internautas.

“¡Ay, qué belleza!.. ¡Yo aquí investigando a la fórmula vicepresidencial!.. Quiere poner a trabajar a los abuelos y a los adultos que se pensionan. ¡'Economía Plateada’!.. ¡Hágame el grandísimo favor!.. ‘Sabiduría maravillosa’”, sentenció la actriz de manera directa, dejando en claro su total rechazo a que se flexibilicen las condiciones laborales o se extienda la vida productiva de quienes ya cumplieron su tiempo de jubilación. Con esta fuerte eufórica declaración, la exparticipante del ‘reality’ demostró una vez más que no teme meterse en el ojo del huracán por defender sus posturas frente a las dinámicas del poder del país.

¿Quién es el hijo de Diana Ángel?

Detrás de su exitosa carrera en los escenarios y su activa presencia en los debates de la opinión pública, la vida de Diana Ángel tiene un eje fundamental que la mantiene conectada con su lado más humano y privado. El único hijo de la reconocida artista se llama Damián Maldonado Ángel, quien nació fruto de su pasada relación sentimental con el director de cine y televisión venezolano Rafael Maldonado.