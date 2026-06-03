¿De la Espriella bajará el salario mínimo si es presidente? Su fórmula vicepresidencial reveló la dura verdad

El salario mínimo volvió a meterse en el centro de la discusión política en Colombia. Esta vez, el tema dio de qué hablar luego de que José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, se refiriera a los rumores sobre una posible reducción del salario mínimo en caso de que lleguen al Gobierno.

En entrevista con ‘Mañanas Blu’ de Blu Radio, Restrepo fue enfático en que no tocarían el aumento vigente y señaló que, según él, el debate se ha movido entre desinformación y polarización política.

“Están utilizando las ‘fake news’ para hacer noticias. Así funciona el progresismo, con polarización, con politiquería, con postverdad y populismo. Nosotros no vamos a tocar un logro de los trabajadores que ha sido ese resultado del aumento del salario mínimo, por eso nuestros esfuerzos estarán destinados a apoyar al micronegocio y a los empresarios”, aseguró Restrepo.

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José Manuel Restrepo reta a debatir a Aida Quilcué y a que reconozcan los resultados de la primera vuelta José Manuel Restrepo y Aida Quilcué, fórmulas vicepresidenciales de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, respectivamente. (Foto: Archivo) (Archivo)

¿En cuánto quedó el salario mínimo en Colombia para 2026?

El salario mínimo de 2026 quedó fijado en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte quedó en $249.095, para un total de $2.000.000 mensuales para quienes tienen derecho a ese subsidio. Ese incremento fue del 23,7 % frente al salario mínimo de 2025, que estaba en $1.423.500, con auxilio de transporte de $200.000.

El dato no es menor porque el aumento ha sido uno de los temas económicos más discutidos del año. Primero, el Gobierno lo decretó después de que no hubiera acuerdo entre empresarios y centrales obreras. Luego, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto inicial al considerar que no tenía suficiente justificación técnica y legal verificable.

Después de esa decisión, el Gobierno expidió un nuevo decreto, el 0159 de 2026, con las mismas cifras: $1.750.905 de salario base y $249.095 de auxilio de transporte, manteniendo el total de $2 millones.

Restrepo dice que el foco estará en empresas y micronegocios

Las palabras de Restrepo buscan responder a una preocupación que se ha movido en redes sociales y en el debate electoral: qué pasaría con el salario mínimo si gana la fórmula de De la Espriella.

Su respuesta apunta a cerrar esa puerta. Según lo dicho en Blu Radio, la intención no sería reducir el aumento, sino enfocar esfuerzos en apoyar a los micronegocios y empresarios, dos sectores que han advertido sobre el impacto del incremento en los costos laborales.

El tema genera conversación porque Restrepo, exministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque, ya había sido crítico del aumento decretado por el Gobierno Petro. De hecho, el debate sobre el salario mínimo no solo se ha movido entre trabajadores y empresarios, sino también entre sectores políticos que lo ven como una conquista laboral o como una medida de alto impacto para el empleo formal.

Por ahora, la declaración deja un mensaje claro desde la campaña de De la Espriella: no habría reducción del salario mínimo vigente en un eventual gobierno suyo. Eso sí, el debate seguirá prendido porque el salario mínimo no solo toca el bolsillo de los trabajadores, también influye en costos empresariales, aportes, prestaciones y decisiones de contratación.

En pocas palabras, el salario mínimo se volvió tema de campaña, de economía y de redes. Y con la segunda vuelta encima, cada frase sobre el bolsillo de los colombianos va a pesar mucho más.

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