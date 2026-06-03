La polémica respuesta de De la Espriella luego del sorpresivo respaldo de Trump: “sin disculpas” ante la oposición

La recta final hacia la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio ha venido tomando ciertas alianzas para los candidatos. Luego de revelarse el respaldo total del presidente estadounidense Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella a través de una publicación en su red social Truth Social, la respuesta pública del aspirante de derecha encendió las alarmas políticas al anticipar el modelo de gobierno radical, alineado estrictamente con Washington y basado en la confrontación ideológica, que se implantaría en el país en caso de obtener la victoria en las urnas.

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El intercambio de mensajes públicos saca a la luz el borrador de lo que sería la política exterior e interna colombiana a partir de junio: un escenario de sumisión institucional a los intereses norteamericanos y la adopción de una retórica de exclusión que divide al país entre aliados y enemigos.

El alarmante borrador de gobierno que De la Espriella ejecutaría desde junio

El pronunciamiento del candidato colombiano, autodenominado “El Tigre”, mostró una estrategia que, de consolidarse el 21 de junio, rompería con la tradición diplomática y constitucional del país. Lejos de proponer una agenda de consenso para la contienda tras su paso en primera vuelta, De la Espriella aceptó de forma directa las directrices de la derecha norteamericana, proyectando un panorama de persecución ideológica.

En su mensaje oficial publicado en su cuenta de X, De la Espriella dejó claro cómo operaría su mandato frente a la oposición política y los movimientos sociales:

“Estimado Presidente Donald J. Trump, con la frente en alto y el corazón lleno de gratitud patriótica, recibo sus palabras y su firme apoyo. ¡Gracias, señor Presidente! En usted veo a un líder de verdadera fortaleza y convicción, alguien que se niega a ceder ante las tendencias ideológicas pasajeras o los enemigos de la libertad. Usted ha allanado el camino para que el pueblo derrote a los poderes arraigados que durante tanto tiempo han dominado. En Colombia, ahora hemos comenzado a seguir ese mismo camino”.

Esta postura, según diversos observadores políticos, anticipa una preocupante criminalización de los sectores disidentes en el país, reduciendo el debate democrático a una lógica de confrontación absoluta y subordinada a tutelas extranjeras.

¿Pérdida de soberanía? Las exigencias de Trump que acataría el candidato

El respaldo de Trump no llegó sin condiciones explícitas. En su pronunciamiento digital, el político estadounidense enumeró las tareas puntuales que espera que De la Espriella ejecute desde la Casa de Nariño: detener la inmigración ilegal, combatir las drogas bajo esquemas de fuerza coercitiva, ajustar el comercio internacional a la medida de Washington y neutralizar a su contrincante electoral, a quien el republicano calificó despectivamente de “marxista de izquierda radical”.

Específicamente, Trump escribió en su cuenta oficial:

“Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público! Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta el 21 de junio. Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos. Debido a sus grandes logros y su apoyo político personal, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total. ¡'EL TIGRE’ ABELARDO DE LA ESPRIELLA NO DEFRAPARARÁ AL MARAVILLOSO PUEBLO DE COLOMBIA!”.

La respuesta del candidato colombiano distó de defender la autonomía nacional. Al contrario, confirmó una subordinación total en materia de defensa.

“Nuestras políticas de seguridad están plenamente alineadas: el narcoterrorismo es el cáncer que destruye nuestras sociedades, y lo enfrentaremos sin tregua, con férrea determinación y sin disculpas”, sentenció De la Espriella textualmente, abriendo la puerta a un periodo de fuerte represión civil y militar.

El fantasma de un bloque extremista en América Latina

El impacto social de este eventual mandato se extendería más allá de las fronteras colombianas. El candidato anunció en su trino que, de ganar las elecciones, integrará al país a la “Alianza del Escudo de las Américas”, un proyecto de bloque militar e ideológico continental destinado a combatir lo que denominan “el comunismo que busca envenenar nuestras repúblicas”.

Este giro radical, supeditado a los resultados del 21 de junio, plantea un escenario de polarización hemisférica donde los derechos civiles e institucionales podrían quedar subordinados a una agenda extranjera de mano dura. La decisión final está en manos de un electorado que ahora debe evaluar si el proyecto de la “Era del Tigre” representa una propuesta nacional viable.