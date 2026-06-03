¿Abelardo De la Espriella va a quitar la matrícula cero?: José Manuel Restrepo contestó de manera contundente y aseguró que él fue quien la creó

En medio de la campaña presidencial y de los cuestionamientos sobre el futuro de algunos programas sociales, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella, rechazó las versiones según las cuales un eventual gobierno suyo eliminaría la matrícula cero para estudiantes de educación superior.

Durante una intervención pública, el exministro de Hacienda calificó esas afirmaciones como falsas y aseguró que, por el contrario, fue uno de los principales impulsores de la política que hoy beneficia a miles de estudiantes en el país.

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José Manuel Restrepo negó que el programa matrícula cero se fuese acabar en caso de que De la Espriella sea presidente

Sobre el cuestionamiento de si se va a acabar Matrícula Cero, contestó: “Eso es una vulgar mentira de la patria miseria de Cepeda y de Petro”.

El candidato a la Vicepresidencia recordó que durante su paso por el Gobierno de Iván Duque lideró la creación y financiación de esta iniciativa.

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“¿Usted sabe quién creó la matrícula cero en Colombia? José Manuel Restrepo. Yo lo creé en la Ley de Inversión Social. Yo lo financié a largo plazo en la Ley de Inversión Social”, aseguró.

Restrepo sostuvo que sería contradictorio desmontar una política pública que él mismo ayudó a construir y convertir en permanente.

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“Si algo caracteriza nuestra propuesta política es la extrema coherencia. Sería absolutamente incoherente que yo desmontara algo que yo mismo creé”, señaló.

Por el contrario, aseguró que una eventual administración encabezada por Abelardo De la Espriella mantendría el beneficio para los estudiantes de instituciones públicas de educación superior.

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“Vamos a mantener la matrícula cero gratuita en la educación superior”, afirmó.

Sin embargo, añadió que la propuesta de campaña también contempla fortalecer financieramente a las universidades públicas del país, una tarea que, según él, ha sido descuidada por el actual Gobierno.

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“Vamos a mantener la matrícula cero gratuita en la educación superior, pero simultáneamente garantizando más inversión en las universidades oficiales, cosa que no ha hecho este Gobierno”, concluyó.