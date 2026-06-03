Camila Zuluaga lloró en vivo por lo que le dijo Sebastián Nohra tras polémica por video en redes sociales

Un momento llamativo se vivió al aire en Blu Radio cuando el periodista Sebastián Nohra decidió pronunciarse sobre la controversia que se generó en redes sociales a raíz de un video protagonizado por la directora del programa, Camila Zuluaga. Sus palabras terminaron conmoviendo a la directora, quien no pudo contener las lágrimas durante la transmisión.

Nohra comenzó explicando que quería hacer una reflexión sobre la ola de reacciones que provocó un video viralizado en las últimas horas y cuestionó que muchos usuarios formaran una opinión únicamente a partir de un fragmento de pocos segundos.

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Camila Zuluaga lloró tras palabras de Sebastián Nhora sobre video viral de una discusión en la mesa de trabajo

“Entiendo las nuevas reglas dinámicas en las que los medios y las redes trabajan hoy. No soy cínico, participo de ellas, pero no podemos resignarnos a que un video corto, un clip o un reel sean suficientes para construir nuestro juicio sobre un fenómeno o una persona en particular”, afirmó.

El periodista sostuvo que, “el video que se viralizó ayer muestra una versión muy injusta y ajena de lo que es Blu Radio y de lo que es este programa”, expresó.

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Durante su intervención defendió la independencia editorial de la emisora y destacó que, “acá no hay un látigo para defender al Gobierno o a algún candidato. Eso no es así. Camila, como directora, me ha permitido publicar investigaciones y denuncias contra el gobierno de Iván Duque, como el saqueo a los recursos de la paz o la corrupción de quien en su momento era la mano derecha del Gobierno, María Paula Correa. Pero también del gobierno de Gustavo Petro: las transacciones de la familia Alcocer en el Banco Agrario, la fiesta de nepotismo que se montó en el Icetex con Mauricio Toro o la participación de Marta Peralta y Armando Benedetti en el juego de contratos y puestos para aprobar la reforma pensional”.

Nohra también rechazó que lo ocurrido fuera catalogado como un caso de maltrato o acoso laboral.

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“Es exagerado y desproporcionado hablar de maltrato o acoso laboral. Poner este episodio bajo esa sombrilla sería banalizar algo tan delicado que verdaderamente padecen muchos trabajadores que se ganan la vida en condiciones hostiles o mujeres que sufren todo tipo de violencias que en Blu reportamos a diario”, manifestó.

Al cierre de su mensaje dedicó unas palabras de agradecimiento a Zuluaga y a la emisora, “realmente estoy muy agradecido con Camila y con Blu por la confianza y el cariño que me han dado para darle alas a mi carrera”.

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La reacción de Camila Zuluaga fue inmediata. Visiblemente conmovida, interrumpió a su compañero mientras intentaba contener el llanto,“¡Ay, Sebastián, me va a hacer llorar!”.

Segundos después, ya entre lágrimas, agregó: “Yo siempre lloro. Pero gracias, gracias por esas palabras. Tal vez la gente no sabe lo que aquí hemos construido durante ocho años,un equipo supremamente unido y que ha trabajado junto en medio de la diferencia”.

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La periodista también atribuyó parte de los ataques recibidos a la coyuntura electoral que atraviesa el país.

“La gente cree que con estos ataques, que hacen parte de la campaña y que seguramente muchos son orgánicos, pero otros son organizados, van a debilitar un equipo que durante muchos años ha hecho un trabajo en pluralidad”, afirmó.

Zuluaga aseguró que la esencia del programa ha sido precisamente permitir la convivencia de opiniones distintas.

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“Me encantaría que pudieran acompañarnos en un consejo de redacción que no dista mucho de lo que pasa al aire. Claro que pensamos distinto y es lo que invitamos a este país: que podamos pensar distinto y convivir todos juntos”.

Por su parte, Nohra reconoció que algunas críticas pueden surgir de manera genuina, pero insistió en que resulta injusto etiquetar políticamente al programa.

“Decirle a este programa petrista me parece injusto porque son cosas delicadas las que hemos contado. Son investigaciones en las que se pone el pellejo si llegan a salir mal”, señaló.

Finalmente, Zuluaga concluyó con una definición sobre la línea editorial de Blu Radio y del espacio que dirige.

“Este programa ni es petrista, ni es abelardista, ni es palomista. Este programa es un programa demócrata. Es un programa demócrata porque aquí tengo la convicción de que todas las ideas deben estar puestas sobre la mesa”.