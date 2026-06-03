“¿Usted quiere que gane Abelardo?” Periodista de Caracol tuvo fuerte agarrón con Nicolás Nohra

Si hay una periodista que ha sabido consolidarse como uno de los referentes más importantes del análisis político, la radio y la televisión en el país, esa es Camila Zuluaga. Con una trayectoria brillante que la ha llevado a liderar importantes espacios informativos en Caracol Radio, Noticias Caracol y Blu Radio, la bogotana se ha ganado el respeto de la opinión pública gracias a su agudeza conceptual, su estilo directo y la rigurosidad con la que cuestiona el acontecer nacional.

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Más allá de su innegable talento frente a los micrófonos, Camila ha sabido construir una gigantesca comunidad digital que sigue con lupa cada uno de sus debates, demostrando que su voz tiene un peso estratégico e influyente en las discusiones más cruciales que definen el rumbo político de Colombia.

Precisamente, la mesa de Blu Radio se convirtió en el escenario de un tensionante momento luego de que Zuluaga y su compañero de panel, Nicolás Nohra, protagonizaran un fuerte e inesperado cruce de opiniones. La discusión, que giraba en torno a la gravedad de las posturas presidenciales sobre los próximos comicios, subió rápidamente de temperatura cuando las interpretaciones personales salieron a relucir en vivo.

Nohra abrió el debate alertando con vehemencia sobre la situación: “Su acusación es gravísima, acá estamos diciendo que el presidente no reconoce las elecciones, cuando Trump no lo hizo, cuando Bolsonaro no lo hizo, creo que toda América Latina... dijo que no podía ser. Yo leo a muchos que es: ‘no, es una más del presidente, está loquito’... entiendo que cada uno tiene el que quiere que gane, pero creo que...”, expresó el panelista.

Estas palabras desataron la inmediata e indignada reacción de Camila Zuluaga, quien no dudó en frenarlo en seco frente a la audiencia por considerar que estaba deslegitimando los argumentos del equipo. “Pero eso no tiene nada que ver con quien quiere que gane. Me parece irrespetuoso, Sebastián, que usted diga que los argumentos que están dando sus compañeras es por quien quieren que gane... Entonces, ¿usted quiere que gane Abelardo de la Espriella entonces?”, le cuestionó la periodista de manera categórica.

Ante el evidente rifirrafe y la firme postura de la comunicadora, Nohra tuvo que recular al aire para aclarar su punto y calmar los ánimos. “No les digo a ustedes, si me malinterpretó le pido disculpas. No voy para allá, le estoy diciendo que cuando leo no me estoy refiriendo a usted sino a la reacción de la gente, la opinión pública en general”, concluyó el empresario.

Con este picante episodio, el programa radial dejó en evidencia que las pasiones electorales están fracturando incluso los espacios de debate más selectos del país. Sin dejar de lado, que Zuluaga terminó siendo blanco de fuertes críticas por su actitud.