Sergio Fajardo pidió una campaña sin agresiones y lanzó mensaje a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Tras los resultados de la primera vuelta presidencial, Sergio Fajardo se pronunció a través de sus redes sociales y envió un mensaje a los candidatos que disputarán la Presidencia en segunda vuelta, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. El excandidato presidencial hizo un llamado a reducir la polarización, defender la democracia y escuchar a los sectores moderados del país que respaldaron opciones de centro en las urnas.

En su publicación, Fajardo reconoció la legitimidad de los resultados y señaló que los dos candidatos que avanzaron a la siguiente fase electoral tienen la responsabilidad de representar a un país diverso y no únicamente a quienes votaron por ellos.

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Fajardo anunció que presentará un ‘Decálogo del millón’

“El domingo Colombia habló. Y Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tienen la enorme responsabilidad de pasar a la segunda vuelta. La responsabilidad de representar a la mayoría de los electores. De sumar y ampliar. De ir mucho más allá de su importante e incuestionable resultado”, expresó.

Aunque no logró clasificar a la segunda vuelta, Fajardo aseguró que el millón de votos obtenidos por su campaña representan una visión política que sigue teniendo peso dentro del escenario nacional.

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“Nosotros no logramos pasar a segunda vuelta, pero nuestras ideas están presentes de manera significativa. Un millón de ciudadanos quieren un CAMBIO.SERIO.SEGURO. A los que hay que sumar otras expresiones de voto moderado y de centro que tuvieron también presencia relevante”, manifestó.

Según el excandidato, los resultados dejaron en evidencia que existe una parte importante del electorado que rechazó los extremos ideológicos y apostó por posiciones más moderadas.

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“Hay una parte muy importante de la ciudadanía que resistió la polarización y expresó su pluralidad”, afirmó.

Fajardo también cuestionó las declaraciones que se produjeron durante la noche electoral, “lamentablemente, el mismo domingo en la noche, escuchamos a los ganadores discursos inflamados, sectarios y agresivos hacia los que votaron distinto. Discursos que presagian lo peor para Colombia”.

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Fajardo pidió a los dos aspirantes presidenciales que la discusión electoral se centre en propuestas y debates de fondo, evitando profundizar la división política que atraviesa el país.

“Hacemos un llamado a los candidatos a una campaña limpia, con debates, con una renovada cultura democrática y que no divida todavía más a esta Colombia polarizada que, como dijimos, es una grave amenaza a nuestro futuro compartido”, expresó.

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También informó que presentará una propuesta denominada “El Decálogo del millón”, con la que busca recoger las principales preocupaciones y prioridades de los ciudadanos que respaldaron su candidatura y la fórmula vicepresidencial encabezada por Edna Bonilla.

“El espíritu del millón de votos, lo que entendemos que querían la inmensa mayoría de los que votaron a la fórmula Sergio Fajardo y Edna Bonilla, debe ser escuchado y atendido”, afirmó.

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Además, dijo que “los votos no son de los dirigentes. Son de cada ciudadano y ciudadana. Y estos son libres. Pero los que fueron, son y serán nuestros principios y propuestas están ahí para aportar gobernabilidad y centralidad al nuevo gobierno”, concluyó.