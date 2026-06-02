Atención: Carlos Carrillo, director de la UNGRD, fue suspendido por participación en política

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, durante rueda de prensa el 27 de mayo de 2024 en Bogotá

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres fue suspendido por participación en política

La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dentro de una investigación relacionada con una presunta intervención en actividades políticas prohibidas para los servidores públicos.

La decisión fue adoptada en medio de la recta final de la campaña para la segunda vuelta presidencial y se suma a otras actuaciones recientes del Ministerio Público encaminadas a vigilar el cumplimiento de las normas que regulan la participación política de funcionarios del Estado.

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Procuraduría suspendió a Carlos Carrillo por participación en política

La medida contra Carrillo se conoce pocas horas después de que la Procuraduría también suspendiera provisionalmente al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por hechos similares relacionados con una presunta participación indebida en asuntos electorales.

La decisión de la Procuraduría se produjo después de que Carrillo se pronunciara públicamente sobre el panorama electoral y defendiera la postura del presidente Gustavo Petro frente al avance de la campaña presidencial.

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Durante una declaración, el funcionario cuestionó las restricciones que tienen los servidores públicos en materia política y afirmó: “Porque los funcionarios públicos por una disposición que existe y que está vigente, que es muy hipócrita, debo decirlo, no podemos intervenir indebidamente en política”. Además, señaló que la participación indebida consiste en “destinar recursos públicos a favorecer o a perjudicar a un candidato”.

“Yo considero que el presidente es un hombre que siente un cariño real por el pueblo colombiano. El señor presidente quiere un país mejor, quiere un país más justo y es lo que hemos venido haciendo en este gobierno”, afirmó.

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También agregó que entiende “la preocupación de que un proyecto abiertamente fascista esté ascendiendo en Colombia. Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, pues es entendible la preocupación del presidente”.