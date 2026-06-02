“Petro está dando paso tras paso para robarse las elecciones”: Abelardo De la Espriella se pronunció tras publicaciones del presidente

Abelardo De la Espriella publicó fuerte mensaje contra Petro tras publicaciones sobre fraude en las elecciones

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella lanzó una dura reacción frente a las recientes denuncias del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral y aseguró que el mandatario estaría preparando el terreno para desconocer los resultados de las elecciones.

A través de un extenso pronunciamiento, De la Espriella que disputará la segunda vuelta presidencial afirmó que las actuaciones de Petro responden a una estrategia que, según él, viene denunciando desde antes del inicio de la campaña.

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Abelardo De la Espriella se pronunció sobre la insistencia de Petro de que hubo fraude en las elecciones

“El país debe entender, como lo he denunciado desde antes de ser candidato, que Petro está dando paso tras paso para robarse las elecciones”, manifestó.

Según De la Espriella, los cuestionamientos del mandatario sobre la transparencia de los comicios buscan generar desconfianza entre los ciudadanos y desacreditar el sistema electoral colombiano.

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“Para ello acude a todas las formas de lucha: ha creado un ambiente de desinformación, tendiendo un manto de duda sobre la transparencia del sistema electoral. Esa postura es falsa. Las misiones de observación electoral deben desmentirlo, porque han estado al tanto del proceso y de su transparencia”, afirmó.

El candidato también aseguró que durante la campaña se habría producido una utilización indebida de recursos públicos con fines electorales y señaló particularmente a la región Caribe.

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“Mientras tanto, con la complacencia de los órganos de control, que guardan un silencio cómplice, ha salido a hacer la mayor compra de votos en la historia de Colombia. Ha repartido dinero público para aceitar, ese sí, un fraude basado en una gigantesca compra de votos en mi región, la Costa Atlántica”, sostuvo.

Además, criticó la participación política del presidente durante la recta final de la campaña y aseguró que Petro se involucró directamente en favor de Iván Cepeda.

“Dentro de ese mismo accionar, descaradamente, durante la última semana de campaña, decidió salir de gira para cerrar la campaña de su marioneta, Iván Cepeda”, expresó.

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De la Espriella señaló que, tras conocerse los resultados de la primera vuelta, el presidente habría adoptado una posición encaminada a desconocer la decisión de los votantes.

“Desde el domingo, después de haber mostrado su voto en favor de su heredero político y, al verse derrotado, decidió no reconocer el resultado de las elecciones. Esa misma instrucción se la dio a la campaña de su empleado, Iván Cepeda”, aseguró.

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Una de las partes más fuertes del pronunciamiento estuvo relacionado con información que, según afirmó, proviene de fuentes de inteligencia: “Tengo información de inteligencia, que ya denuncié, según la cual están preparando, y ya empezaron a salir a las calles, un estallido social de la mano de jóvenes instrumentalizados, de la minga indígena y del caos”.

Asimismo, le envió un mensaje al presidente: “Petro: perdiste. Estás desesperado. Sabes que tu plan de robarte la primera vuelta fracasó y que al pueblo, que te quiere fuera, ya nada lo detiene”, afirmó.