“Se están terminando de robar el sistema de salud”: Federico Gutiérrez arremetió contra Petro y la Superintendencia de Salud en cabeza de Quintero

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó duras críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que el deterioro del sistema de salud en el país no ha sido producto de errores administrativos, sino de una estrategia deliberada desde la Casa de Nariño.

Durante un video publicado a través de sus redes sociales, el mandatario local afirmó que personas vinculadas a casos de corrupción han sido nombradas en cargos clave dentro del sector salud, lo que, según él, pone en riesgo la atención de millones de colombianos.

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Federico Gutiérrez criticó el nombramiento del exgerente del Hospital General de Medellín dentro de la Superintendencia de Salud

“Nombró como superintendente de Salud hace unos días al jefe de la banda, los que robaron a Medellín, y como si fuera poco, ese jefe de la banda se llevó a toda la bandola a trabajar allá”, aseguró.

El alcalde también criticó el nombramiento como interventor de una EPS a Mario Fernando Córdoba quien estuvo al frente del Hospital General de Medellín en el mandato de Daniel Quintero Calle.

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“Hoy nombra como interventor de una EPS a uno de los más cuestionados, al exgerente del Hospital General, que está involucrado e investigado por la Personería por una muerte, inclusive la de un niño de 18 días de nacido por temas de negligencia médica dentro del hospital y otra cantidad de escándalos”, afirmó.

En ese mismo sentido, sostuvo que la gestión de dicho funcionario dejó múltiples cuestionamientos en la institución hospitalaria, “hay que ver cómo dejaron el Hospital General y hoy lo premian por allá”.

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Las declaraciones del alcalde se dieron en medio de la controversia nacional por las intervenciones a varias EPS y las dificultades financieras que enfrenta el sistema de salud colombiano.

“Se están terminando de robar el sistema de salud. Que la gente sepa que no fue un accidente el colapso del sistema de salud. Fue un tema intencional desde el Gobierno Petro”, expresó.

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Finalmente, cerró su intervención con una frase de fuerte contenido político: “Fue un tema intencional desde el gobierno Petro. No más. Que cese la horrible noche”.