Esposo de Beba es fuertemente criticado tras su eliminación en La casa de los famosos: ¿qué pasó?

Valerie de la Cruz (Beba) junto con su esposo Andrés Gómez. / Foto: Instagram @bebadlacruz - Tomadas el 27 de diciembre de 2024.

La salida de Beba de La casa de los famosos Colombia volvió a poner en conversación no solo su paso por el reality, sino también la relación con su esposo, Andrés Gómez, quien durante varias semanas ha sido mencionado en redes sociales por la forma en la que ha acompañado a la participante desde afuera y en algunas dinámicas del programa.

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La barranquillera, cuyo nombre real es Valerie de la Cruz, se convirtió en una de las participantes más comentadas de la temporada por sus discusiones, alianzas y momentos personales dentro de la casa. Sin embargo, tras su eliminación, varias miradas también se fueron hacia Andrés, especialmente por la manera en que algunos usuarios interpretaron su apoyo a Beba y las situaciones que ambos vivieron públicamente durante el reality.

Beba fue eliminada de La casa de los famosos Colombia tras recibir el menor apoyo del público en una gala marcada por la tensión entre los nominados. Cerrando el grupo de cuatro finalistas de la tercera temporada.

¿Por qué critican al esposo de Beba?

Las críticas hacia Andrés Gómez no aparecieron de un solo momento. Durante la participación de Beba en el reality, su esposo ya había dado de qué hablar por varios episodios. Uno de los más recordados ocurrió cuando ingresó a la casa y se quitó la camisa para dejársela como recuerdo a la participante, un gesto que se volvió viral y generó comentarios divididos entre quienes lo vieron como una muestra de amor y quienes lo tomaron como una escena exagerada.

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Más adelante, la pareja volvió a quedar en el centro de la conversación por una visita dentro del programa. Andrés ingresó durante una dinámica y terminó recibiendo un reclamo de Beba porque, según ella, no le había dado un beso.

A raíz de esos episodios, algunos usuarios empezaron a cuestionar a Andrés por la manera en que ha respaldado a Beba, incluso en medio de las polémicas. En redes se repitieron comentarios sobre si él era demasiado permisivo o si estaba soportando situaciones que, para algunos televidentes, resultaban incómodas de ver.

La relación quedó expuesta por el reality

Como suele pasar en La casa de los famosos, las relaciones de los participantes también terminan convertidas en parte del espectáculo. En el caso de Beba, su matrimonio con Andrés Gómez pasó de ser un asunto privado a convertirse en tema de conversación nacional, especialmente cada vez que él apareció en pantalla o reaccionó a alguna polémica.

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Semana también registró que Beba volvió a ser criticada por su actitud con su esposo y que en redes se viralizaron algunas discusiones entre ambos. Ese tipo de momentos alimentó la percepción de una relación expuesta al juicio público, tanto que señalaron que la limita en su carrera en redes.

Sin embargo, también hay quienes defienden a Andrés y consideran que su actitud responde simplemente al apoyo que quiso darle a su esposa durante su estadia en el reality. Para estos seguidores, las críticas han sido excesivas y desconocen lo complejo que puede ser vivir una relación bajo la mirada de miles de personas.

¿Qué dijo Beba sobre Andrés Gómez?

Tras las críticas, Beba ha intentado aclarar que ama y valora a su esposo. RCN Radio recogió que la exparticipante respondió a la polémica por lo ocurrido con Andrés dentro del reality y defendió el lugar que él ocupa en su vida.