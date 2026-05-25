Así sorprendió la esposa de Marcelo Cezán al presentador en pleno set de RCN

Marcelo Cezán es un reconocido presentador, actor y cantante colombiano con una trayectoria destacada en la televisión nacional. En todos los hogares del país lo conocen por su participación en programa como Bravissimo, como locutor en Besame y actualmente presenta la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ junto a Carla Giraldo. A esto se le suma que el caleño siempre ha sido un galán de la televisión y solo después de sus 40 años conformaría su propia familia.

Actualmente, Cezán está casado con Michelle Gutty, una reconocida actriz y cantante, que ha podido destacar por ser actriz de doblaje y coach de acentos, profesión que le permitió alcanzar una beca de estudio en Los Angéles. El romance de la pareja inició en el año 2011, luego de que se conocieran en una obra navideña, donde percibieron que la atracción, fue inmediata y a pesar de algunos altibajos, ambos son padres de Fabricio.

Michelle Gutty se tomó el set de ‘La Casa de los Famosos’

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ha entrado en su etapa más vibrante y decisiva. Tras meses de intensas convivencias, alianzas inesperadas, discusiones de alto voltaje e infidelidades que paralizaron las redes sociales, el juego finalmente se ha reducido a sus cuatro competidores definitivos, quienes disputarán el gran premio de 400 millones de pesos.

La esperada gala final se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo de 2026a partir de las 8:00 p. m., momento en el que el público elegirá a través de sus votaciones al nuevo ganador que se sumará al historial del formato, sucediendo el legado de Karen Sevillano y Altafulla.

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Mientras se acerca la gran final, el set tuvo una especial visita de parte de Michelle Gutty, el pasado sábado, en una de las últimas fiestas de la temporada. En esta ocasión, Cezán se encontraba sin Carla, mientras que sonaba la música, su esposa entro al set con una arrolladora energía para bailar junto a él, por supuesto su visita fue halagada por los televidentes.

Uno de los comentarios recurrentes, es que esta escena sería un posible spoiler para la cuarta temporada del reality: Michelle Gutty sería presentadora junto a su esposo. No obstante, solo son especulaciones por el momento, mientras que otros halagaron a Michelle: "Michelle es linda, alegre, talentosisima, agradable, llamativa, todo lo que está bien“, ”Ellos dando más contenido que los famosos", “Va de presentadora para el próximo año”.