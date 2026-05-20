Mariana Zapata reveló a su ganador de ‘La Casa de los Famosos’ y no es Juanda Caribe

Mariana Zapata salió de ‘La casa de los famosos Colombia’ y, como era de esperarse, no tardó en hablar de varios de los temas que más conversación generaron durante su paso por el reality. Uno de ellos fue su cercanía con Juanda Caribe, vínculo que se convirtió en tema de redes, comentarios, críticas y hasta teorías de los televidentes que no se perdían ni un movimiento dentro de la casa.

En entrevista con Publimetro Colombia, la creadora de contenido fue directa al explicar qué sintió por el comediante costeño y por qué, según ella, lo que muchos vieron como romance nunca pasó a ser una relación real. Mariana reconoció que Juanda fue una persona importante en su proceso dentro del programa, pero dejó claro que esa conexión estuvo marcada por el encierro y por lo que ella misma llamó una “realidad alterada”.

“Él se convirtió en esa persona que me protegía, era mi apoyo emocional y, obviamente, sentía una conexión con él y él conmigo, pero yo le decía que era el efecto de la realidad alterada, que esto no iba a pasar afuera. Yo nunca le vi malicia a nada”, aseguró.

Juanda Caribe - Mariana Zapata RCN

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Mariana Zapata habló sobre su relación con Juanda Caribe

La salida de Mariana del reality se dio en una etapa clave del programa, cuando ya se definía el grupo de finalistas y cada gesto dentro de la casa terminaba multiplicado en redes sociales.

Sin embargo, Mariana fue enfática en que su vínculo con él no debe leerse como una historia romántica fuera del programa. Aunque admitió que desde afuera podía verse diferente, explicó que para ella Juanda siempre fue un amigo.

“Se veía mucho romance, pero yo veo a Juanda como un amigo”, dijo.

También se refirió al contexto sentimental de Juanda Caribe, tema que generó bastante ruido por su relación con Sheila Gándara antes de entrar al reality. Mariana señaló que, según su versión, esa relación ya había terminado antes de que ocurriera lo que el público vio en pantalla.

“Ella le terminó antes de que esto pasara por situaciones que pasaron en años anteriores”, afirmó.

La exparticipante también habló del golpe que significó salir y encontrarse con comentarios en redes. Para Mariana, había personas esperando cualquier error para atacarla y la exposición del programa terminó amplificando esa situación.

“La gente que no me quiere estaba buscando que les diera ‘papayita’ y la encontraron”, comentó.

Aun así, aseguró que no quiere quedarse pegada a la polémica. Zapata dijo que no ha visto mucho de lo que pasó desde su salida, pero tiene claro que quiere aprovechar la visibilidad que le dejó el reality para seguir trabajando. Como quien dice, no piensa quedarse únicamente en el ruido del momento.

“No he visto nada desde que salí, pero sí tengo en claro que quiero trabajar mucho y aprovechar La Casa y convertirla en una gran ventana”, expresó.

Además, recordó que lleva seis años trabajando en redes sociales y que esa experiencia le ha permitido construir resistencia frente a las críticas. “Esto pasará, llevo seis años en las redes sociales y ya tengo un callo muy fuerte”, agregó.

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¿Quién ganará ‘La casa de los famosos’ para Mariana Zapata?

Sobre la final, Mariana fue sincera. Aunque emocionalmente le gustaría que Juanda Caribe se quedara con el premio, cree que el panorama real favorece a Alejandro Estrada, uno de los nombres más fuertes del cierre del programa.

“Yo quiero que Juanda se gane el reality; pero siendo realistas, se lo gana Alejandro Estrada”, dijo.

Con esa frase, Mariana dejó sobre la mesa una lectura que muchos seguidores del programa también han comentado en redes: el cariño por Juanda puede ser fuerte, pero Alejandro Estrada llega con una imagen sólida y con suficiente respaldo para quedarse con el título. Ahora, como suele pasar en estos realities, la última palabra la tendrá el público.

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