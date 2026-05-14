Mariana Zapata reveló que tuvo una relación con un jugador de la Selección Colombia que estaría casado

La Casa de los Famosos Colombia volvió a mezclar el mundo de la farándula con el fútbol, esta vez por una confesión de Mariana Zapata que no tardó en encender la conversación en redes sociales. La influenciadora contó dentro del reality que habría tenido una relación con un jugador de la Selección Colombia, una historia que tomó más fuerza porque, según su relato, el deportista estaba casado o atravesaba una situación sentimental sin resolver.

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El tema no pasó desapercibido entre los televidentes, especialmente porque Mariana no reveló el nombre del futbolista, pero sí entregó varias pistas que llevaron a los usuarios a intentar armar el rompecabezas por su cuenta. Como suele pasar en estos casos, las redes hicieron lo suyo y empezaron a circular teorías sobre quién podría ser el jugador mencionado.

En La Casa de los Famosos, Mariana Zapata relató que la relación se habría dado antes de la Copa América 2024 y que el futbolista hacía parte de la Selección Colombia. El mismo medio indicó que la creadora de contenido aseguró que el deportista todavía estaba casado, lo que generó aún más comentarios entre quienes siguen el reality y el fútbol colombiano.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre el jugador de la Selección Colombia?

Mariana contó que el vínculo inició con una interacción en redes sociales y luego pasó a encuentros presenciales. En su relato, el futbolista le habría dicho que estaba casado, pero en proceso de divorcio, una explicación que ella creyó en ese momento.

Sin embargo, la historia habría cambiado cuando, según contó la influenciadora, la esposa del jugador se comunicó con ella y le negó que existiera una separación definitiva. Ese detalle fue el que convirtió la anécdota en una de las confesiones más comentadas de La Casa de los Famosos Colombia, pues ya no se trataba solo de un romance reservado, sino de una situación que tocaba el terreno de una posible infidelidad.

Mariana Zapata no dijo públicamente el nombre del futbolista. Por eso, cualquier nombre que circule en redes debe entenderse como especulación y no como una confirmación.

Las pistas que pusieron a las redes a investigar

La conversación creció porque Mariana habría dado varios detalles sobre el deportista. La influenciadora dijo que el jugador estaba vinculado al fútbol argentino, tenía una hija y había participado en la Copa América 2024, torneo en el que Colombia llegó a la final.

Con esas pistas, usuarios empezaron a mencionar distintos nombres de futbolistas colombianos, entre ellos Juan Fernando Quintero, pese a esto no existe una declaración pública de Zapata que lo señale como el jugador con el que habría tenido la relación.

La revelación de Mariana Zapata se movió entre la curiosidad, el juicio de los usuarios y la investigación colectiva de redes. Algunos se enfocaron en descubrir la identidad del jugador, mientras otros cuestionaron la exposición de una historia que involucra a terceros que no han hablado públicamente del tema.

El nombre del futbolista sigue sin confirmarse, por lo que la conversación alrededor de Juan Fernando Quintero y otros jugadores permanece en el terreno de los rumores.