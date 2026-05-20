Mariana Zapata se desató y le contestó de frente a quienes le dicen que es el “plato típico de Colombia”

La tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ está a pocas semanas de terminar tras la eliminación de la creadora de contenido y modelo Mariana Zapata, mujer que en una reciente entrevista se desató y le mandó un duro mensaje a quienes dicen que ella es “el plato típico de Colombia”, por sus relaciones sentimentales.

Zapata no se ha negado a dar entrevistas tras su salida del formato de ‘Nuestra Tele’, siendo enfática en que lo que ella vivió con Juanda Caribe en el programa era meramente una amistad y que no planeó como estrategia que los televidentes creyeran que eran más que amigos; incluso fue enfática en decir que no tiene nada en contra de la pareja del humorista.

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Juanda Caribe - Mariana Zapata RCN

Justamente en una de sus más recientes intervenciones en la emisora La Mega, la expareja del streamer Mr. Steven TC, le respondió con categoría a quienes le dicen que es “la moza de Colombia” y otras reprochables etiquetas:

“A mí no me parece delicado, yo ya tengo mucho callo en eso. Si yo fuera un plato típico colombiano, sería la bandeja paisa, porque es mi plato favorito. La gente me dice eso por rabia y eso nació hace más de un año, luego que se hicieran públicas algunas relaciones, o que se filtraran cosas de hombres con los que salía Eso no me importa, a mí pocas cosas me afectan”, afirmó Zapata.

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En entrevista con Publimetro Colombia, la creadora de contenido fue directa al explicar qué sintió por el comediante costeño y por qué, según ella, lo que muchos vieron como romance nunca pasó a ser una relación real. Mariana reconoció que Juanda fue una persona importante en su proceso dentro del programa, pero dejó claro que esa conexión estuvo marcada por el encierro y por lo que ella misma llamó una “realidad alterada”.

“Él se convirtió en esa persona que me protegía, era mi apoyo emocional y, obviamente, sentía una conexión con él y él conmigo, pero yo le decía que era el efecto de la realidad alterada, que esto no iba a pasar afuera. Yo nunca le vi malicia a nada”, aseguró.

Sobre la final, Mariana fue sincera. Aunque emocionalmente le gustaría que Juanda Caribe se quedara con el premio, cree que el panorama real favorece a Alejandro Estrada, uno de los nombres más fuertes del cierre del programa.

“Yo quiero que Juanda se gane el reality; pero siendo realistas, se lo gana Alejandro Estrada”, dijo.

Con esa frase, Mariana dejó sobre la mesa una lectura que muchos seguidores del programa también han comentado en redes: el cariño por Juanda puede ser fuerte, pero Alejandro Estrada llega con una imagen sólida y con suficiente respaldo para quedarse con el título. Ahora, como suele pasar en estos realities, la última palabra la tendrá el público.