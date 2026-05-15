Kimberly Reyes puso contra las cuerdas a Alejandro Estrada y Beba con incómoda pregunta sobre su relación en LCDLFC

Kimberly Reyes llegó a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ como invitada VIP y, aunque muchos pensaban que su paso por la casa iba a ser solo para saludar, compartir un rato con los participantes y refrescar el ambiente, la actriz terminó metiendo su ‘lengua’ en una de las conversaciones que más ha dado de qué hablar en la recta final del reality: el acercamiento entre Alejandro Estrada y Beba.

La llegada de Kimberly se dio en el capítulo 116 del programa, emitido por el canal oficial de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, donde la actriz compartió con los famosos que siguen en competencia y aprovechó su visita para conocer de primera mano cómo está el ambiente dentro de la casa. Pero como dirían por ahí, la visita no llegó solamente a tomar tintico, porque una de sus preguntas terminó poniendo algo incómodos a Alejandro y Beba.

De acuerdo con los contenidos publicados por el programa, Kimberly habló con Beba sobre los cambios que ha tenido dentro del reality y sobre la manera en que ha evolucionado su relación con algunos compañeros. En medio de esa conversación, el tema de Alejandro Estrada volvió a aparecer sobre la mesa, especialmente porque los dos participantes han pasado por momentos de tensión, distancia y, más recientemente, de una cercanía que no ha pasado desapercibida para los televidentes.

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Alejandro Estrada y Yuli Ruíz en 'La Casa de los Famosos' (RCN)

¿Qué preguntó Kimberly Reyes?

Aunque no se trató de una pelea ni de una discusión fuerte, Kimberly sí puso sobre la mesa una pregunta que muchos seguidores del reality querían escuchar: qué estaba pasando realmente entre Alejandro Estrada y Beba. El tema no es menor, ya que ambos han tenido una relación cambiante dentro de la casa y, en redes sociales, cualquier gesto entre ellos termina generando conversación.

Noticias RCN ya había registrado que Alejandro y Beba sorprendieron a varios televidentes luego de protagonizar un abrazo dentro de la casa, pese a que en otros momentos habían tenido una convivencia marcada por diferencias. Ese giro en la relación fue suficiente para que los seguidores empezaran a preguntarse si se trataba de una reconciliación, una estrategia de juego o simplemente una tregua en medio de la presión del encierro.

Por eso, la intervención de Kimberly cayó como anillo al dedo para mover nuevamente la conversación. La actriz, con su papel de invitada VIP, terminó haciendo lo que muchos televidentes estaban esperando: preguntar sin tanto rodeo por ese vínculo que se ha vuelto tema obligado en redes.

Alejandro y Beba siguen dando de qué hablar

La recta final de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ está cada vez más apretada y cualquier movimiento puede cambiar la percepción del público. En ese contexto, el vínculo entre Alejandro Estrada y Beba se volvió uno de esos temas que mezclan estrategia, convivencia y chisme del bueno, de ese que prende comentarios en redes apenas termina el capítulo.

Por ahora, no hay una confirmación de que entre ellos exista una relación sentimental. Lo que sí quedó claro es que Kimberly Reyes llegó a la casa y logró tocar una fibra que muchos estaban mirando desde afuera. Y como suele pasar en este tipo de realities, una pregunta incómoda puede terminar pesando casi tanto como una nominación.

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