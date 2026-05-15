Violeta Bergonzi tomará medidas legales en contra de Mariana Zapata por delicado tema con su esposo

Tras la eliminación de ‘Campanita’, la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ entró a su recta final con el esperado Top 6, en el que resalta el nombre de la modelo Mariana Zapata, mujer que está en medio de una polémica, luego de que la presentadora Violeta Bergonzi diera a conocer que estaría pensando en tomar medidas legales en contra de ella.

Bergonzi estuvo recientemente invitada a la casa más famosa de Colombia, bajo la modalidad de ‘huésped VIP’, lo que la hacía la manda más en el set y que todos los participantes hiciesen lo que ella quisiera.

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Claudia Bahamón - Violeta Bergonzy Captura RCN

En su estadía, la ganadora de MasterChef Celebrirty tuvo varios encuentros con Zapata y en uno de ellos escuchó a la influencer decir que ella tenía un problema con su esposo, revelación que Violeta realizó en el pódcast ‘Realidades Ocultas’, en el que manifestó:

“Hubo un pedazo que a mí me rayó mucho, cuando esta niña Mariana dijo que yo tenía una mala actitud, y yo le contesté que mi actitud era así. Ella me dijo que mi actitud era así porque ella había tenido problemas con mi marido. Primero está metiendo cizaña, y toda Colombia sabe la fama que tienes”, afirmó Bergonzi.

“Dos: Dejó una idea suelta, pero completó la historia al revelar que había tenido problemas con mi esposo por algunos inconvenientes con un canje que se realizó en uno de los hoteles que son de nuestra propiedad y había dicho que la tenían encerrada. Ella estaba hablando de un secuestro y un montón de delitos que dañaron nuestra imagen. Nos va a tocar irnos con abogados y a lo legal”, añadió.

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Campanita consiguió prestigioso trabajo tras salir de LCDLFC3; ¿nuevo compañero de Nicolás Arrieta en RCN?

Previo a su paso por este concurso de ‘Nuestra Tele’, Frank Luna, tuvo una destacada participación en el formato de la competencia, ‘El Desafío’ de Caracol TV, del cual pasó para cumplir uno de sus más grandes sueños como profesional, ser presentador en un formato de variedades, como lo fue en ‘Día a Día’.

Luna es consciente de que esta oportunidad se le podría volver a dar y más a sabiendas de que uno de los exparticipantes de ‘La Casa’, Nicolás Arrieta, hoy destaca como host en ‘Buen Día, Colombia’, por eso en conversación con el diario gratuito más grande del mundo manifestó algunas de sus expectativas laborales:

“Yo aún me veo como un presentador, aunque todos saben que pasé muchísima pena al principio, me enredaba mucho y sentía mucha presión y tensión. (...) Puede ser que se me dé nuevamente la oportunidad de ser presentador o comentarista. Me alegra mucho por Nicolás; él incluso me ayudó para ir de gira con una cantante justamente cuando salí”, afirmó Campanita.

“Yo bailé e hice una coreografía y me motivaron diciéndome que era un casting en vivo. A ella le gustó y me ofreció una oferta laboral para estar en sus shows. La demora era salir ‘volada’ de La Casa de los Famosos”, añadió.