Mariana Zapata dejó “comiendo crispetas” a Juanda Caribe y descartó cualquier intención de noviazgo

La tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ está a pocas semanas de terminar tras la eliminación de la creadora de contenido y modelo Mariana Zapata, mujer que en una reciente entrevista descartó por completo una posible relación con Juanda Caribe; y de paso le mandó un duro mensaje a quienes la critican.

El pasado domingo 17 de mayo, Zapata se despidió de la audiencia de este reality, quedándose a solo dos pasos de la gran final; gala de eliminación en la que estuvo hasta el último momento acompañada por el humorista, mismo que en varias ocasiones le mostró su más soncero aprecio.

Que no se lo cuenten en la calle 📲 🟢 >>> Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 2′ reveló que se dedicará a vender contenido “exclusivo”

Mariana Zapata de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: Instagram @mariana.zapata13

Tras su salida, MAriana concedió una entrevista a ‘Buen día, Colombia’, en el que dejó en claro que solo tiene una amistad con el costeño, e incluso aseguró que realizó acciones como el no bailar con él en los ‘Sábados de fiesta’, para que no se alargaran las especulaciones.

“A él le terminaron antes de que nos vinculáramos. De verdad desconocía que nos estuvieran viendo de esa manera, yo no pensé que todo se viera así, en serio que pensaba que todo era muy genuino. Éramos nuestro apoyo mutuo en la casa y todo se sentía diferente; nadie puede decir algo si no ha estado 126 días encerrado, es muy fácil juzgar”, expresó Mariana.

“Yo nunca vi a Juanda más allá de un amigo y quienes digan lo contrario, que me muestren alguna prueba, que yo me haya dormido en alguna cama con él, o que me besé, o que le falté al respeto a alguna persona de afuera que ni siquiera conozco”, añadió.

No se lo puede perder 🟢 🟢 >>> Polémico participante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ abrió cuenta en Only Fans

Campanita consiguió prestigioso trabajo tras salir de LCDLFC3; ¿nuevo compañero de Nicolás Arrieta en RCN?

Previo a su paso por este concurso de ‘Nuestra Tele’, Frank Luna, tuvo una destacada participación en el formato de la competencia, ‘El Desafío’ de Caracol TV, del cual pasó para cumplir uno de sus más grandes sueños como profesional, ser presentador en un formato de variedades, como lo fue en ‘Día a Día’.

Luna es consciente de que esta oportunidad se le podría volver a dar y más a sabiendas de que uno de los exparticipantes de ‘La Casa’, Nicolás Arrieta, hoy destaca como host en ‘Buen Día, Colombia’, por eso en conversación con el diario gratuito más grande del mundo manifestó algunas de sus expectativas laborales:

“Yo aún me veo como un presentador, aunque todos saben que pasé muchísima pena al principio, me enredaba mucho y sentía mucha presión y tensión. (...) Puede ser que se me dé nuevamente la oportunidad de ser presentador o comentarista. Me alegra mucho por Nicolás; él incluso me ayudó para ir de gira con una cantante justamente cuando salí”, afirmó Campanita.

“Yo bailé e hice una coreografía y me motivaron diciéndome que era un casting en vivo. A ella le gustó y me ofreció una oferta laboral para estar en sus shows. La demora era salir ‘volada’ de La Casa de los Famosos”, añadió.