Diana Ángel tildó de “descarado” a Andrés Pastrana tras acusar a Gustavo Petro de robar, ¿de qué se trata?

Diana Ángel se ha consolidado como una de las artistas más completas de la escena cultural en Colombia, navegando entre la actuación, el canto y el activismo. Recordada por personajes icónicos que marcaron a toda una generación, como la inolvidable ‘Moguito’ en ‘Francisco el matemático’. Diana ha sabido evolucionar hacia una madurez artística que hoy la sitúa como una figura clave en el teatro y la música independiente. Su paso por formatos como ‘La casa de los famosos’ no solo reafirmó su vigencia en el ‘prime time’, sino que permitió al público conectar con su faceta más humana.

Actualmente son varios los proyectos en los que se encuentra inmersa Diana, buscando así seguir destacándose en cada una de las pasiones con las que cuenta. Sin embargo, a través de sus redes sociales no duda en referirse a algunas de las situaciones que ocurren en el país, dando su sincera oponión frente a los diversos temas.

En medio de una de sus más recientes apariciones la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ mostró su descontento con Andrés Pastrana luego de que el expresidente de Colombia indicara por medio de su cuenta de ‘X’: “Te robaste la presidencia Gustavo Petro”, declaraciones que estuvieron acompañadas de otro tweet en el que se expone que se radicó una sanción del CNE Colombia a la campaña del presidente Petro tras la violación de los topes de la campaña. Ante el hecho, la actriz Diana Ángel aseguró: “Descarado”, dejando claro su descontento frente a este tema y aún más con el expresidente.

Como era de esperarse la serie de críticas estuvieron presentes para la actriz recordándole en gran medida el que habría sido su pasado voto y las polémicas en las que se ha visto inmerso Gustavo Petro. A pesar de ello, la actriz busca no concentrarse en estas, sino enfocarse en cada uno de sus proyectos.

¿Quién es el hijo de Diana Ángel, de ‘La casa de los famosos’?

El hijo de Diana Ángel se llama Damián aguilar, un joven que ha captado la atención de los seguidores de la actriz no solo por su gran parecido físico con ella, sino por el evidente talento artístico que corre por sus venas. Fruto de la relación que la artista sostuvo con Rafael Maldonado, Damián ha crecido en un entorno rodeado de cámaras, guiones y música, lo que lo ha llevado a explorar su propia faceta creativa, especialmente en la composición y la producción musical. durante la participación de diana en ‘La casa de los famosos’, Damián se convirtió en su mayor apoyo desde el exterior, demostrando a través de sus redes sociales la madurez y la complicidad que mantiene con su madre, a quien siempre ha descrito como su mejor amiga y su más grande inspiración.