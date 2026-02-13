Diana Ángel reacciona a la suspensión del aumento del salario mínimo: “El salario vital se defiende”

Luego de que el Consejo de Estado suspendiera de manera provisional el decreto que establecía el aumento del salario mínimo para 2026, la actriz colombiana Diana Ángel se pronunció en redes sociales con un mensaje político que rápidamente generó reacciones: “#ElSalarioVitalSeDefiende”.

La decisión judicial frenó temporalmente el alza decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y ordenó la expedición de un decreto transitorio que defina el incremento mientras se resuelve de fondo la legalidad de la medida. En la práctica, esto dejó en pausa la aplicación del aumento y abrió un escenario de incertidumbre sobre el ajuste del salario mínimo para 2026.

Tras conocerse el fallo, Ángel no solo publicó el mensaje en defensa del salario mínimo, sino que también replicó en sus redes sociales pronunciamientos de líderes políticos afines al sector, entre ellos el senador Iván Cepeda, quienes cuestionaron la suspensión y pidieron garantizar el aumento salarial para los trabajadores.

El debate surge en un momento clave, pues el incremento del salario mínimo impacta directamente el ingreso de millones de trabajadores y también incide en prestaciones, subsidios y distintos cobros indexados a este indicador económico. Con la suspensión provisional, el país entra en un periodo transitorio en el que el Gobierno deberá definir, mediante un nuevo decreto, el porcentaje de aumento que regirá mientras se emite una decisión definitiva.

Las reacciones desde sectores políticos y figuras públicas evidencian la dimensión social y política del tema, especialmente en medio de la discusión sobre el poder adquisitivo, el costo de vida y las políticas laborales impulsadas por el Ejecutivo. En ese contexto, el mensaje de la actriz se suma a las voces que consideran el salario mínimo como un elemento central dentro del debate económico y social que atraviesa el país.