Diana Ángel salió a apoyar a Iván Cepeda tras denunciar campaña sucia en su contra, “En primera vuelta”

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas de entretenimiento más polémicos de los últimos años, pues han sacado a flote infidelidades, amoríos, discusiones, pero también amistades y diferentes muestras de cariño en medio de las dos temporadas que lleva al aire. Hace pocas semanas el Canal RCN anunció que la tercera versión del ‘reality’ llegará sobre las primeras semanas del mes de enero del 2026.

Si bien, faltarían algunos participantes por ser revelados, lo cierto es que en cada una de las temporadas son varios los famosos quienes han logrado dar de que hablar entre ellos Diana Ángel, una reconocida actriz colombiana, quien decidió salir de su zona de confort y medirse a formar parte del ‘reality’, donde se ganó el cariño de los televidentes debido a su sensibilidad y carisma.

Aunque la actriz no logró llegar a la gran final del programa, sigue presente para los televidentes debido a su amplia trayectoria en la actuación y ahora siendo parte del famoso ‘reality’. Ángel, más allá de los diferentes proyectos con los que cuenta, suele ser bastante activa a través de sus redes sociales y desde hace varias semanas ha dejado ver su indiscutible apoyo para Iván Cepeda en cara a las próximas elecciones presidenciales.

En medio de sus diferentes declaraciones, ha mencionado que Cepeda debe alcanzar la mayor votación durante la primera vuelta y así consolidarse como el próximo presidente de Colombia, así como también apoyando las declaraciones del político en las que expone que existe una campaña sucia en su contra: “Tranquilo que aquí no le damos credibilidad a eso Iván Cepeda. En primera vuelta, en primera vuelta”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Diana Ángel.

¿Cuántos millones se llevó el ganador de ‘La casa de los famosos’?

El ganador de ‘La casa de los famosos’, además de ser el último en abandonar la casa y por ende, en apagar las luces, se llevó el premio de los 400 millones de pesos, cifra bastante alta, teniendo en cuenta que por cada semana que siguen vigentes en el programa recibiendo una cifra antes acordaba por RCN y el participante, lo que deja al ganador con una alta suma de dinero a pesar de los más de cuatro meses dentro de la casa.